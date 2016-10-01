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Новини
13:27
28 жовтня

ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

13:12
28 жовтня

Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

12:52
28 жовтня

У результаті комплексу заходів - на Буковині за три доби прикордонники затримали близько 100 ящиків цигарок

12:46
28 жовтня

На кладовищі на центральні алеї освятили пам’ятник воїну АТО Леоніду Петихачному

12:32
28 жовтня

Стець і його дружина дали в борг долари і євро

12:19
28 жовтня

Пані Фреймут встигла побувати і на сесії міськради

11:49
28 жовтня

Батьки студентів витратили на освіту дітей 5,5 мільйонів

11:49
28 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:47
28 жовтня

Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

11:43
28 жовтня

Дует "Писанка" стали Почесними громадянами Буковини

11:40
28 жовтня

Микола Федорук трохи має доларів і євро

11:21
28 жовтня

Оксана Продан бідна, як церковна миша

19:00
27 жовтня

У У Чернівцях відбудеться Всеукраїнський турнір юних математиків

16:02
27 жовтня

У Чернівцях можуть відключити газ через заборгованість котелень

15:55
27 жовтня

Сучасні реформи в сфері виконання покарань для осіб, засуджених до позбавлення волі

15:14
27 жовтня

Почалося: у Чернівецькій міськраді вже б’ють морди депутатам і чиновникам

15:02
27 жовтня

Іван Рибак радіє – Кабмін дав гроші на його округ

14:22
27 жовтня

Ольга Фреймут знову у Чернівцях

13:12
27 жовтня

Гроші на мінімалку у 3.2 тис. грн. планується взяти з економіки України

12:56
27 жовтня

У буковинських горах прикордонники виявили та не допустили переміщення цигарок

12:50
27 жовтня

Витрати, не відображені в книзі обліку доходів і витрат, до податкової звітності не включаються

12:48
27 жовтня

Страхові агенти можуть працювати без РРО

12:47
27 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:34
27 жовтня

НА ЗАХІДНОМУ КОРДОНІ ЗАФІКСОВАНО ДВІ СПРОБИ ДАЧІ ХАБАРІВ

10:45
27 жовтня

Чернівецькі митники виявили приховані культурні цінності

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація» Операція «Дестабілізація»З`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 9.00
На Центральному кладовищі (Годилів) відбудеться освячення пам"ятника загиблому чернівчанину - Леоніду
Петихачному.
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

Сьогодні, 13:27 / Коментарів: 0
Від початку поточного року ПАТ «Чернівцігаз» недоотримало 40% запланованої тарифної виручки, що викликало відчутний дефіцит обігових коштів та стало перешкодою в стабільній роботі підприємства. Скрутний фінансовий стан, в якому опинилась компанія, обумовлюється трьома ключовими факторами – скороченням обсягів розподілу природного газу, недосконалістю системи «паперових зарахувань» при розрахунках за субсидії та заборгованістю клієнтів за надані підприємством послуги
За 9 місяців 2016 року ПАТ «Чернівцігаз» здійсноло транспортування природного газу розподільними газопроводами обсягом 221 мільйон 398 тисяч кубічних метрів, що майже на 21 мільйон кубічних метрів менше, ніж за аналогічний період 2015 року. Таким чином, обсяг скорочення, у порівнянні з минулим роком, склав 10 %. Таке скорочення обумовило невідповідність планових і реальних тарифних надходжень компанії, а відтак, є причиною дефіциту коштів для виконання зобов’язань з обслуговування та ремонту газопроводів і газорегулюючого обладнання, які підприємство взяла на себе у 2016 рік.
«Сьогодні ситуація дійсно непроста, адже затверджена НКРЕКП Інвестиційна програма нашого підприємства формувалася на основі саме планових надходжень і відсутність коштів жодним чином не звільняє від обов’язків по її реалізації», - зазначає Директор технічний ПАТ «Чернівцігаз» Дмитро Кривко.
Діяльність компанії ускладнюється також тим, що в поточному році майже 45% тарифних надходжень ПАТ «Чернівцігаз» складають бюджетні відрахування по пільгах та субсидіях у вигляді протоколів взаєморозрахунків, що являють собою бюджетні зобов’язання по розрахунках з учасниками газового ринку. Функціонування цієї системи значно обтяжує фінансовий стан та оперативність діяльності всіх підприємств газорозподільної галузі.
«Існуюча система взаєморозрахунків на основі паперових бюджетних зобов’язань призвела до гострого дефіциту реальних коштів в нашій компанії, а відтак, й до неможливості нормального провадження господарської діяльності. Придбання матеріалів та устаткування, оплата послуг сторонніх організацій, виплата заробітної плати нашим працівникам – все це вимагає реальних коштів, і протоколами ці потреби не закриєш», - зазначає Голова правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.
Іншим негативним фактором, що став причиною фінансової скрути газорозподільного підприємства краю, є заборгованість клієнтів компанії. Найбільшим боржником, зокрема, являється МКП «Чернівцітеплокомуненерго», борг якого становить 4 мільйони 556 тисяч гривень. Бюджетні організації краю боргують газовикам 252 тисячі гривень.
Обсяг планових тарифних надходжень ПАТ «Чернівцігаз» за перші 3 квартали 2016 року складє 186 мільйонів 100 тисяч гривень. Наразі, сума фактично отриманих тарифних коштів становить 96 мільйонів 600 тисяч гривень. За підсумками 9 місяців роботи компанія недоотримала 40% запланованої тарифної виручки.
Незважаючи на складне фінансове становище, ПАТ «Чернівцігаз» працює над виконанням своїх зобов’язань згідно Інвестпрограми та утримує газотранспортну систему краю у робочому та безпечному стані.
ДОВІДКА
Публічне акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. ПАТ «Чернівцігаз» експлуатує 8,73 тис. км. газопроводів. У 2015 році підприємство протранспортувало близько 356 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є майже 228 тисяч сімей Чернівецької області та 4,2 тисячі підприємств, установ і організацій. ПАТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1300 осіб. Підприємство входить до трійки найбільших платників податків регіону
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