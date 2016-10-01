ЗА 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» НЕДООТРИМАЛО 40% ПЛАНОВОЇ ТАРИФНОЇ ВИРУЧКИ

Від початку поточного року ПАТ «Чернівцігаз» недоотримало 40% запланованої тарифної виручки, що викликало відчутний дефіцит обігових коштів та стало перешкодою в стабільній роботі підприємства. Скрутний фінансовий стан, в якому опинилась компанія, обумовлюється трьома ключовими факторами – скороченням обсягів розподілу природного газу, недосконалістю системи «паперових зарахувань» при розрахунках за субсидії та заборгованістю клієнтів за надані підприємством послуги

За 9 місяців 2016 року ПАТ «Чернівцігаз» здійсноло транспортування природного газу розподільними газопроводами обсягом 221 мільйон 398 тисяч кубічних метрів, що майже на 21 мільйон кубічних метрів менше, ніж за аналогічний період 2015 року. Таким чином, обсяг скорочення, у порівнянні з минулим роком, склав 10 %. Таке скорочення обумовило невідповідність планових і реальних тарифних надходжень компанії, а відтак, є причиною дефіциту коштів для виконання зобов’язань з обслуговування та ремонту газопроводів і газорегулюючого обладнання, які підприємство взяла на себе у 2016 рік.

«Сьогодні ситуація дійсно непроста, адже затверджена НКРЕКП Інвестиційна програма нашого підприємства формувалася на основі саме планових надходжень і відсутність коштів жодним чином не звільняє від обов’язків по її реалізації», - зазначає Директор технічний ПАТ «Чернівцігаз» Дмитро Кривко.

Діяльність компанії ускладнюється також тим, що в поточному році майже 45% тарифних надходжень ПАТ «Чернівцігаз» складають бюджетні відрахування по пільгах та субсидіях у вигляді протоколів взаєморозрахунків, що являють собою бюджетні зобов’язання по розрахунках з учасниками газового ринку. Функціонування цієї системи значно обтяжує фінансовий стан та оперативність діяльності всіх підприємств газорозподільної галузі.

«Існуюча система взаєморозрахунків на основі паперових бюджетних зобов’язань призвела до гострого дефіциту реальних коштів в нашій компанії, а відтак, й до неможливості нормального провадження господарської діяльності. Придбання матеріалів та устаткування, оплата послуг сторонніх організацій, виплата заробітної плати нашим працівникам – все це вимагає реальних коштів, і протоколами ці потреби не закриєш», - зазначає Голова правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.

Іншим негативним фактором, що став причиною фінансової скрути газорозподільного підприємства краю, є заборгованість клієнтів компанії. Найбільшим боржником, зокрема, являється МКП «Чернівцітеплокомуненерго», борг якого становить 4 мільйони 556 тисяч гривень. Бюджетні організації краю боргують газовикам 252 тисячі гривень.

Обсяг планових тарифних надходжень ПАТ «Чернівцігаз» за перші 3 квартали 2016 року складє 186 мільйонів 100 тисяч гривень. Наразі, сума фактично отриманих тарифних коштів становить 96 мільйонів 600 тисяч гривень. За підсумками 9 місяців роботи компанія недоотримала 40% запланованої тарифної виручки.

Незважаючи на складне фінансове становище, ПАТ «Чернівцігаз» працює над виконанням своїх зобов’язань згідно Інвестпрограми та утримує газотранспортну систему краю у робочому та безпечному стані.

ДОВІДКА

Публічне акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. ПАТ «Чернівцігаз» експлуатує 8,73 тис. км. газопроводів. У 2015 році підприємство протранспортувало близько 356 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є майже 228 тисяч сімей Чернівецької області та 4,2 тисячі підприємств, установ і організацій. ПАТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1300 осіб. Підприємство входить до трійки найбільших платників податків регіону