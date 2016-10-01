Майбутні фінансисти знову в гостях у чернівецьких податківців

Вчора у Чернівецькій ОДПІ відбувся День відкритих дверей для студентів четвертого курсу ЧТЕІ КТЕУ. Начальник відділу організації роботи Наталія Бальон провела цікаву екскурсію будівлею інспекції, розповіла про історію формування податкової системи України, сутність сучасних податків та про відповідальну роботу податківців. Під час зустрічі студенти дізнались про новації у процесі адміністрування податків, систему сучасних електронних сервісів ДФС та перспективи розвитку податкової системи нашої держави.

Обговорили практичні аспекти системи електронного адміністрування ПДВ та акцизу, проаналізували динаміку та структуру надходжень місцевих податків на етапі реформи децентралізації, сучасний стан адміністрування податків та фіскального контролю.

«Ми завжди раді бачити молодь у стінах Чернівецької ОДПІ, адже сучасних студентів цікавить реальна практика, а ми, зі свого боку, зацікавлені у наповненні якісного кадрового резерву», - підкреслила під час спілкування зі студентами Наталія Бальон та акцентувала на важливості сплати податків, як невід’ємної частини функціонування держави, а також на відповідальності в разі порушення податкового законодавства.

На завершення зустрічі податківці пообіцяли незабаром відвідати майбутніх фінансистів з цікавими лекціями на податкову тематику, а двері Центру обслуговування платників податків Чернівецької ОДПІ відкриті для всіх бажаючих не тільки у день відкритих дверей, а і завжди.



Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ