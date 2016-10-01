У результаті комплексу заходів - на Буковині за три доби прикордонники затримали близько 100 ящиків цигарок

У результаті проведення спеціальних заходів щодо протидії незаконному переміщенню через державний кордон контрафактної продукції тільки на Буковині протягом трьох останніх діб співробітники Держприкордонслужби затримали майже 100 ящиків сигарет. Такого результату вдалося досягти завдяки комплексній роботі, проведеної у взаємодії прикордонниками Чернівецького загону, співробітниками внутрішньої та власної безпеки, оперативних підрозділів Західного регіонального управління та курсантами Національної академії відомства, які прибули на посилення даного напрямку.



Тільки вчора після обіду прикордонниками були локалізовані дві спроби переправлення тютюнових виробів через кордон на ділянці відділу «Селятин». Так, в першому випадку під час спільних заходів прикордонниками було виявлено 9 ящиків сигарет марки «Марбле». Сигарети, що знаходилися за 500 метрів від державного кордону, були ретельно замасковані та підготовлені до подальшого переправлення через кордон. Ще одній спробі завадив прикордонний наряд мобільної прикордонної застави «Чернівці» та група реагування від відділу. Отримавши інформацію про можливе порушення кордону, у визначеному районі було проведено пошукові заходи, у результаті яких виявлено ще 9 ящиків сигарет .



На даний час всю тютюнову продукцію доставлено на прикордонний підрозділ, а в подальшому, після повного перерахунку, її буде передано співробітникам фіскальної служби.