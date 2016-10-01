На кладовищі на центральні алеї освятили пам’ятник воїну АТО Леоніду Петихачному

Архітектор Олексій Хілько. Це перший пам’ятник, який спорудила місцева влада воїну АТО. А на черзі ще 12 могил чекають на пам’ятник.
Чернівчанин Леонід Петихачний загинув під час Іловайського котла 29 серпня 2014 року. Довгий час його вважали зниклим безвісти.
Народився 16 лютого 1977 року в Чернівцях, був старшим лейтенантом резерву 2-го батальйону «Донбас» спеціального призначення Національної гвардії України.
Ранком 29-го серпня 2014 року, під час виходу т.зв. Зеленим коридором з Іловайського котла, їхав у кузові машини КРАЗ у складі автоколони батальйону "Донбас" по дорозі з с. Многопілля до с. Червоносільське. Був убитий кулеметною чергою. 16-го жовтня 2014 року тимчасово похований на Краснопільському цвинтарі м. Дніпропетровська, як невідомий герой. Був упізнаний за тестами ДНК та перепохований 29 січня 2015 року на Центральному кладовищі Чернівців.
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України», нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
джерело:http://buknews.com.ua