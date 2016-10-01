Пані Фреймут встигла побувати і на сесії міськради

Відтак скандальна телеведуча завітала на сесію міської ради. Відома журналістка вирішила поспілкуватися з депутатами, аби більше дізнатися про те, як у Чернівцях вирішують проблемні питання.

Ольга Фреймут завітала на сесію Чернівецької міської ради

Так, Ольга Фреймут попросила створити робочі комісії та перевірити місцеві лікарні, адже там знімальна група помітила багато проблем. Окрім того, ведуча поцікавилась, чи слідкує хтось у Чернівцях, зокрема, у супермаркетах, за безпекою їжі. За її словами, варто було б тій же комісії перевірити один із кондитерських магазинів Чернівців.



Окрім цього, Ольга Фреймут запитала депутатів, чи подобається їм їхня робота, адже, на її думку, це дуже складно.

- У суботу о 13.00 ми зберемо чернівчан, аби показати хороші моменти і проблеми, які ми знайшли, - додала насамкінець О. Фреймут.



джерело:http://promin.cv.ua