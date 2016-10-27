Теми Дня ТВА четвер, 27.10.2016



- На позачерговій сесії Чернівецької міськради обранці не спромоглися ухвалити жодного рішення.

- Обранці дозволили звести багатоповерхівку в центральній частині міста, проігнорувавши думку мешканців сусідніх будинків.

- Комісія з питань регламенту, депутатської діяльності та етики рекомендувала меру звільнити з посади керівника інспекції з благоустрою Сергія Обшанського.

- З 12 грудня потяг сполученням Івано-Франківськ - Харків курсуватиме через Чернівці.

- Журналісти "ТВА" порівняли вартість продуктів у Чернівцях та у Варшаві.

- Держава виділила Буковині додатково майже 82 мільйони гривень.

- Звання "Почесний громадянин Буковини" отримали Оксана Савчук та Іван Кавацюк (дует "Писанка").

- Водій напідпитку, втікаючи від поліції, збив огорожу.

- На Буковині вилучили чергову партію контрабанди.

- У ЧНУ представили виставку "Княжа церква Святого Миколая у Львові".

- Через виставу "Запечатаний двірник" трапився грандіозний скандал.

- Комедія "Гдє ві сохнєтє бельйо? Чи у Києві на Подолі" столичного театру зірвала шквал оплесків.

- Наближається до завершення перше коло 20 чемпіонату Чернівецької міської ДЮФЛ.