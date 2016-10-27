Операція «Дестабілізація»З`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.
Ігор Буркут, політолог:
МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:
Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
- На позачерговій сесії Чернівецької міськради обранці не спромоглися ухвалити жодного рішення. - Обранці дозволили звести багатоповерхівку в центральній частині міста, проігнорувавши думку мешканців сусідніх будинків. - Комісія з питань регламенту, депутатської діяльності та етики рекомендувала меру звільнити з посади керівника інспекції з благоустрою Сергія Обшанського. - З 12 грудня потяг сполученням Івано-Франківськ - Харків курсуватиме через Чернівці. - Журналісти "ТВА" порівняли вартість продуктів у Чернівцях та у Варшаві. - Держава виділила Буковині додатково майже 82 мільйони гривень. - Звання "Почесний громадянин Буковини" отримали Оксана Савчук та Іван Кавацюк (дует "Писанка"). - Водій напідпитку, втікаючи від поліції, збив огорожу. - На Буковині вилучили чергову партію контрабанди. - У ЧНУ представили виставку "Княжа церква Святого Миколая у Львові". - Через виставу "Запечатаний двірник" трапився грандіозний скандал. - Комедія "Гдє ві сохнєтє бельйо? Чи у Києві на Подолі" столичного театру зірвала шквал оплесків. - Наближається до завершення перше коло 20 чемпіонату Чернівецької міської ДЮФЛ.