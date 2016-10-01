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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:49
28 жовтня

Батьки студентів витратили на освіту дітей 5,5 мільйонів

11:49
28 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:47
28 жовтня

Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

11:43
28 жовтня

Дует "Писанка" стали Почесними громадянами Буковини

11:40
28 жовтня

Микола Федорук трохи має доларів і євро

11:21
28 жовтня

Оксана Продан бідна, як церковна миша

19:00
27 жовтня

У У Чернівцях відбудеться Всеукраїнський турнір юних математиків

16:02
27 жовтня

У Чернівцях можуть відключити газ через заборгованість котелень

15:55
27 жовтня

Сучасні реформи в сфері виконання покарань для осіб, засуджених до позбавлення волі

15:14
27 жовтня

Почалося: у Чернівецькій міськраді вже б’ють морди депутатам і чиновникам

15:02
27 жовтня

Іван Рибак радіє – Кабмін дав гроші на його округ

14:22
27 жовтня

Ольга Фреймут знову у Чернівцях

13:12
27 жовтня

Гроші на мінімалку у 3.2 тис. грн. планується взяти з економіки України

12:56
27 жовтня

У буковинських горах прикордонники виявили та не допустили переміщення цигарок

12:50
27 жовтня

Витрати, не відображені в книзі обліку доходів і витрат, до податкової звітності не включаються

12:48
27 жовтня

Страхові агенти можуть працювати без РРО

12:47
27 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:34
27 жовтня

НА ЗАХІДНОМУ КОРДОНІ ЗАФІКСОВАНО ДВІ СПРОБИ ДАЧІ ХАБАРІВ

10:45
27 жовтня

Чернівецькі митники виявили приховані культурні цінності

10:41
27 жовтня

У Чернівцях за акцизні порушення підприємці заплатять більше мільйона гривень

10:17
27 жовтня

У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час

10:13
27 жовтня

Вчителька села Кострижівка відкрила шкільний ляльковий театр

16:41
26 жовтня

На Буковині, щоб затримати зухвалих контрабандистів, прикордонникам довелося стріляти

15:52
26 жовтня

Чернівецька обласна служба зайнятості реформується

15:50
26 жовтня

Убезпечення виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація» Операція «Дестабілізація»З`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 9.00
На Центральному кладовищі (Годилів) відбудеться освячення пам"ятника загиблому чернівчанину - Леоніду
Петихачному.
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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Партнери

Дует "Писанка" стали Почесними громадянами Буковини

Сьогодні, 11:43 / Коментарів: 0
27 жовтня, під головуванням керівника представницької влади
краю Івана Мунтяна відбулося пленарне засідання 8-ї позачергової сесії
обласної ради, на якому депутати крайового парламенту внесли зміни до
обласного бюджету на 2016 рік, а також ухвалили рішення про присвоєння
звання «Почесний громадянин Буковини» народним артистам України Оксані
Савчук та Івану Кавацюку (дует «Писанка» Чернівецької обласної
філармонії).

У свою чергу Іван Мунтян вручив Грамоти Верховної Ради України голові
Чернівецької обласної організації ВГО «Асоціація українських
правників» Вікторії Сидор і відповідальному секретарю Чернівецької
обласної асоціації «Техноспорт» Анатолію Дорочевському. Також від
імені депутатського корпусу посадовець привітав з 50-річчям депутата
обласної ради, директора з виробництва у ТОВ БФ «Чернівціжитлобуд»
Володимира Мороза. З нагоди ювілею, а також за багаторічну сумлінну
працю та високий професіоналізм Іван Мунтян відзначив Володимира
Мороза Почесною грамотою Чернівецької обласної ради.

Відтак народні обранці прийняли звернення до міжфракційного
депутатського об’єднання «Буковина» Верховної Ради України щодо
ініціювання внесення змін до чинного законодавства в частині надання
статусу учасника бойових дій особам, які отримали тілесні ушкодження в
акціях громадського протесту під час Революції Гідності, та спрямували
низку звернень на розгляд Чернівецької обласної державної
адміністрації.
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