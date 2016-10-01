Дует "Писанка" стали Почесними громадянами Буковини

27 жовтня, під головуванням керівника представницької влади

краю Івана Мунтяна відбулося пленарне засідання 8-ї позачергової сесії

обласної ради, на якому депутати крайового парламенту внесли зміни до

обласного бюджету на 2016 рік, а також ухвалили рішення про присвоєння

звання «Почесний громадянин Буковини» народним артистам України Оксані

Савчук та Івану Кавацюку (дует «Писанка» Чернівецької обласної

філармонії).



У свою чергу Іван Мунтян вручив Грамоти Верховної Ради України голові

Чернівецької обласної організації ВГО «Асоціація українських

правників» Вікторії Сидор і відповідальному секретарю Чернівецької

обласної асоціації «Техноспорт» Анатолію Дорочевському. Також від

імені депутатського корпусу посадовець привітав з 50-річчям депутата

обласної ради, директора з виробництва у ТОВ БФ «Чернівціжитлобуд»

Володимира Мороза. З нагоди ювілею, а також за багаторічну сумлінну

працю та високий професіоналізм Іван Мунтян відзначив Володимира

Мороза Почесною грамотою Чернівецької обласної ради.



Відтак народні обранці прийняли звернення до міжфракційного

депутатського об’єднання «Буковина» Верховної Ради України щодо

ініціювання внесення змін до чинного законодавства в частині надання

статусу учасника бойових дій особам, які отримали тілесні ушкодження в

акціях громадського протесту під час Революції Гідності, та спрямували

низку звернень на розгляд Чернівецької обласної державної

адміністрації.