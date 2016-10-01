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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:49
28 жовтня

Батьки студентів витратили на освіту дітей 5,5 мільйонів

11:49
28 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:47
28 жовтня

Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

11:43
28 жовтня

Дует "Писанка" стали Почесними громадянами Буковини

11:40
28 жовтня

Микола Федорук трохи має доларів і євро

11:21
28 жовтня

Оксана Продан бідна, як церковна миша

19:00
27 жовтня

У У Чернівцях відбудеться Всеукраїнський турнір юних математиків

16:02
27 жовтня

У Чернівцях можуть відключити газ через заборгованість котелень

15:55
27 жовтня

Сучасні реформи в сфері виконання покарань для осіб, засуджених до позбавлення волі

15:14
27 жовтня

Почалося: у Чернівецькій міськраді вже б’ють морди депутатам і чиновникам

15:02
27 жовтня

Іван Рибак радіє – Кабмін дав гроші на його округ

14:22
27 жовтня

Ольга Фреймут знову у Чернівцях

13:12
27 жовтня

Гроші на мінімалку у 3.2 тис. грн. планується взяти з економіки України

12:56
27 жовтня

У буковинських горах прикордонники виявили та не допустили переміщення цигарок

12:50
27 жовтня

Витрати, не відображені в книзі обліку доходів і витрат, до податкової звітності не включаються

12:48
27 жовтня

Страхові агенти можуть працювати без РРО

12:47
27 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:34
27 жовтня

НА ЗАХІДНОМУ КОРДОНІ ЗАФІКСОВАНО ДВІ СПРОБИ ДАЧІ ХАБАРІВ

10:45
27 жовтня

Чернівецькі митники виявили приховані культурні цінності

10:41
27 жовтня

У Чернівцях за акцизні порушення підприємці заплатять більше мільйона гривень

10:17
27 жовтня

У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час

10:13
27 жовтня

Вчителька села Кострижівка відкрила шкільний ляльковий театр

16:41
26 жовтня

На Буковині, щоб затримати зухвалих контрабандистів, прикордонникам довелося стріляти

15:52
26 жовтня

Чернівецька обласна служба зайнятості реформується

15:50
26 жовтня

Убезпечення виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація» Операція «Дестабілізація»З`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 9.00
На Центральному кладовищі (Годилів) відбудеться освячення пам"ятника загиблому чернівчанину - Леоніду
Петихачному.
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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Партнери

Микола Федорук трохи має доларів і євро

Сьогодні, 11:40 / Коментарів: 0
Микола Федорук трохи має доларів і євро У декларації за 2015 рік народний депутат з Чернівців Микола Федорук вказав, що має будинок у Глиниці 165.8 м кв. і 2500 м кв. землі там же. І ще є шмат землі 1298 м кв. Але це все не його, а дружини Віри Іванівни.
Сам Федорук має 2 квартири 108.2 м кв. і 42.2 м кв. Ще одну квартиру має його дружина. Нажили це добро у 2008 і 2010 рр.
Є у його дружини такий же автомобіль, як у Оксани Продан - Тойота RAV4. Але 2006 року випуску.
Має сім’я «Затишок», який оцінено у суму 2991486 грн.
Грошей небагато. Зарплата Миколи Трохимовича за 2015 рік склала 79104 грн. І пенсія 9902 грн. Благодійна допомога 744 грн. У дружини зарплата 19766 грн. і пенсія 21498 грн. Відсотків одержали 98 грн.
Валюту депутат тримає у банку – 93230 доларів США.
Готівку на руках має 12000 доларів і 7000 євро.
Дружина банку не довіряє. Тримає у полярці 53000 доларів і 450000 грн.
І поки що все…
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