Микола Федорук трохи має доларів і євро

Що, Де, Коли

ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”





в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.

На розгляд засідання виноситься 27 питань.

На Центральному кладовищі (Годилів) відбудеться освячення пам"ятника загиблому чернівчанину - Леоніду

Петихачному.