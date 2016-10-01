Микола Федорук трохи має доларів і євро

У декларації за 2015 рік народний депутат з Чернівців Микола Федорук вказав, що має будинок у Глиниці 165.8 м кв. і 2500 м кв. землі там же. І ще є шмат землі 1298 м кв. Але це все не його, а дружини Віри Іванівни.
Сам Федорук має 2 квартири 108.2 м кв. і 42.2 м кв. Ще одну квартиру має його дружина. Нажили це добро у 2008 і 2010 рр.
Є у його дружини такий же автомобіль, як у Оксани Продан - Тойота RAV4. Але 2006 року випуску.
Має сім’я «Затишок», який оцінено у суму 2991486 грн.
Грошей небагато. Зарплата Миколи Трохимовича за 2015 рік склала 79104 грн. І пенсія 9902 грн. Благодійна допомога 744 грн. У дружини зарплата 19766 грн. і пенсія 21498 грн. Відсотків одержали 98 грн.
Валюту депутат тримає у банку – 93230 доларів США.
Готівку на руках має 12000 доларів і 7000 євро.
Дружина банку не довіряє. Тримає у полярці 53000 доларів і 450000 грн.
І поки що все…