Оксана Продан бідна, як церковна миша

Народний депутат України Оксана Петрівна Продан заповнила декларацію.
Серед усього у неї нема нічого: ні зарплати, ні доходів, які перевищують 50 мінімальних зарплат встановлених на 1 січня звітного періоду.
Нема також і нерухомості, вартість якої перевищує 50 мінімальних зарплат.
Цінних паперів на таку суму нема. Цінного рухомого майна, окрім транспортних засобів у неї нема. Нематеріальних активів також нема.
І цього всього нема й у членів її родини. Ні квартири, ні будинку, ні землі, ні корови, ні свині («тільки Сталін на стіні» з коломийки 40-50 рр. ХХ ст.)
Одне тільки має Оксана Петрівна. Це автомобіль Тойота RAV4 2016 року випуску. Більше того, придбане авто у ТОВ «Автосаміт ЛТД» 13 жовтня 2016 року. Заплатила пані Оксана за авто круглу суму – 1053752 грн.
І все.
P.S. На жаль це все що ми змогли дізнатися з сайту https://public.nazk.gov.ua/declaration/8ade6d29-5871-4c1d-9110-10ff5e4caf27 1. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ