У У Чернівцях відбудеться Всеукраїнський турнір юних математиків

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2016 року № 1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді з 31 жовтня по 5 листопада
2016 року Міністерством освіти і науки, Департаментом та Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області проводитиметься на базі Вищого професійного училища №8 та ВПТУ №13 фінальний етап ХІХ Всеукраїнського учнівського турніру юних математиків імені професора М. Й. Ядренка.
Урочисте відкриття відбудеться 31 жовтня 2016 року на базі Вищого професійно-технічного училища №8 о 16:00 за участі представників Міністерства освіти і науки: Гунько Л.В, завідувача сектору стратегічних візій відділу стратегії розвитку освіти Інституту модернізації змісту освіти; Пересюка М.О., академіка Національної академії наук, доктора фізико-математичних наук, професора; Оксани Палійчук, директора Департаменту освіти і науки та високоповажних науковців математичного профілю.
Урочисте закриття фінального етапу ТЮМу відбудеться 5 листопада 2016 року о 9:30 на базі Вищого професійного училища №8.