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У буковинських горах прикордонники виявили та не допустили переміщення цигарок

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У Чернівцях за акцизні порушення підприємці заплатять більше мільйона гривень

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У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час

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Вчителька села Кострижівка відкрила шкільний ляльковий театр

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13:47
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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація» Операція «Дестабілізація»З`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Петихачному.
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в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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Операція «Дестабілізація»

Сьогодні, 18:51 / Коментарів: 0
Операція «Дестабілізація»
З`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Тож хакерська організація «КіберХунта» зуміла зламати сайт і еmail-пошту помічника Путіна у Кремлі Владислава Суркова.

Те, що вони там знайшли, змушує Україну уважно ставитися до діяльності окремих партій та їхніх лідерів.

Бо саме їх будуть використовувати росіяни у боротьбі з нашою державою.
Зокрема, у листуванні Суркова знайдено план заходів дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та документ про створення фейкової республіки на території Закарпаття.

Спочатку Путін хоче змусити Україну повернути собі Донбас на умовах Росії. Мета дестабілізації - дострокові парламентські та президентські вибори. І вічний конфлікт на Сході. Термін - листопад 2016 - березень 2017 року.

Далі російські провокатори починають вести переговори з опозиційними партіями (Опоблоком, ВО «Батьківщина» і Радикальною партією Олега Ляшка). Мета - організація загальнодержавного протесту - «Тарифного майдану». Термін - друга половина листопада 2016 року.

Для розхитування ситуації та розкручування громадської думки запропоновано «використовувати навмання відомих народних депутатів України Мустафу Найєма, Сергія Лещенка, Світлану Заліщук та Ольгу Червакову. Їм будуть зливати факти для «масштабних розслідувань корупційної діяльності команди Порошенка». До цієї ж справи пропонує Сурков залучати громадських діячів і журналістів Віталія Шабуніна, Дмитра Гнапа, Дениса Бігуса, Олександра Дубинського і Олексія Шалайського.

Також уже підготовлено і введено у середовище волонтерів своїх людей, щоб сіяти паніку та створювати обстановку недовіри людей до цієї важливої ділянки діяльності патріотів. Бо саме волонтери змогли забезпечити армію та добровольчі батальйони усім необхідним у перші дні війни на Донбасі.
Також планується залучати до розхитування ситуації церкву Московського патріархату. Вона раз за разом буде проводити «хресні ходи» і сіяти паніку серед віруючих. Обов`язковим атрибутом цих ходів має бути портрет Миколи ІІ та георгіївські стрічки.
Наступним підступним наміром є підживлення сепаратизму в регіонах із використанням лідерів громадських організацій національних меншин, які проживають в Україні.

Також російські фашисти пропонують розкручувати в Україні проблему вільних економічних зон та федералізації областей.
Для дискредитації влади на місцях створити мобільні групи з криміналітету і спортсменів. Під час протестів вони від імені правоохоронних органів повинні бити людей.

Серед людей розповсюджувати чутки, що до кінця 2016 року долар коштуватиме 35-40 гривень. І економіку України уже ніхто не врятує.
Для дестабілізації Закарпаття Сурков пропонує використати «русинський фактор» і Балогу з його озброєною охороною.
Виписано навіть, які декрети повинні першими прийняти сепаратисти. Їхню основу складає федеральний статус Закарпаття.

Так званих русинів постійно спрямовувати на конфлікт з галичанами-бандерівцями та проти «Правого сектору».
І насамкінець Сурков навіть прописує конкретний час і спосіб захоплення сепаратистами приміщень СБУ, поліції, прокуратури і міської ради. За його розрахунками, це має статися 15-20 жовтня 2017 року.

А 20 жовтня силами сепаратистів наказано перекрити 4 автомагістралі, які ведуть до Закарпаття: Ясиню, Нижні Ворота, Волосянку, Уклинський перевал.

Тоді ж приписано захопити Ужгородський аеропорт і укріпити кордони з Галичиною на 3700 метрів суші.

21 жовтня тимчасовий уряд Закарпаття повинен запропонувати підписати федеративну угоду між Києвом і Мукачевим.
Виписані Сурковим і плани щодо використання Угорщини і Румунії для вирішення задач Закарпаття.

Ось такі документи виробляють російські спецслужби для дестабілізації в Україні.

На Закарпатті свій план вони назвали «Шатун». Напевне, мають на увазі ведмедя-шатуна. Його використовують на гербах і символах русини Закарпаття. І самі росіяни пов`язані з ведмедем як символом російської неприборканої сили та сплячки.
Якщо на Закарпатті операцію називають «Шатуном», то на Буковині можлива назва «Урсу» («ведмідь» румунською).

Ймовірно, що росіяни не відмовляються розхитувати ситуацію і у нас на Буковині. Ми пам`ятаємо, що нібито десь тут створена т. зв. асамблея румунів Буковини. І вона там вимагає автономії. А ще - лист лідерів румунських громадських організацій до послів ЄС, Америки й Канади з наклепом на Україну.
Потім - проблеми волонтерства. Адже минулого року був гучний скандал всередині однієї волонтерської організації, де звинувачували пані Х. у присвоєні грошей, які збиралися у магазинах та церквах. Скандал зам`яли, аби не кидати тінь на волонтерський рух. Хтозна, чи це не є отією складовою, про яку пише Сурков. Тим паче, що саме на Буковині одну із волонтерських організацій очолює пан Д., який раніше був помічений на зустрічах з Робертом Шлегелем, російським ідеологом руху «Наши», створеним особисто Путіним. Саме Владислав Сурков є куратором цього руху в Росії. Тож на нашій території вже могла діяти вказівка Суркова щодо волонтерських організацій.

Названі партії також можуть бути уже задіяні. Хтось свідомо, а хтось і ні. З огляду на те, що в обласній організації ВО «Батьківщина» досі відбуваються незрозумілі процеси, можна говорити про правдивість документів і листів, отриманих хакерами.

Адже саме фракцію партії ВО «Батьківщина» в обласній раді майже рік на різних рівнях підозрюють у тому, що чи не всі депутати там мають подвійне громадянство - румунське та українське. А районні організації очолюють вчорашні члени партії регіонів. З лав партії активно виганяють справжніх українських патріотів. Зокрема, днями з ВО «Батьківщина»був виключений голос Майдану, голова Чернівецької міської організації Юрій Скорейко. І знову ж, у Києві йому претензії виставляла представник фракції депутат Світлана Фочук.

Складаючи докупи цю політичну і провокаційну російську мозаїку, робимо висновок: Путін не залишає думки про загарбання України. Для цієї мети він використовуватиме всі методи, партії, людей.
Будьмо уважні.

Петро Кобевко

За матеріалами сайтів «КіберХунта», ukr.lb.ua та інших.
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