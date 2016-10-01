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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація» Операція «Дестабілізація»З`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Петихачному.
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в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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Війна пронизала його серце уже після повернення

Сьогодні, 18:32 / Коментарів: 0
Війна пронизала його серце уже після повернення

Майор запасу Віталій Васильович Черновський народився 5 грудня 1970 року в с. Чудей Сторожинецького району Чернівецької області у багатодітній родині.
У 1988 році закінчив Чудейську загальноосвітню школу №2. З 1988 по 1992 р.р. навчався в Новосибірському військовому училищі. Повернувся в Україну та проходив військову службу в її Збройних Силах у різних містах. Закінчив також Київську військову академію. Перед звільненням в запас працював на посадах офіцерсько-командного складу у 66-й окремій механізованій бригаді м. Чернівці.
Повернувся до батьківського дому та трудився на різних роботах.
Через військове протистояння на Сході мобілізований захищати рідну землю в серпні 2014 року. З 26 грудня 2014 по 12 серпня 2016 року безпосередньо брав участь в АТО.
Помер 2 вересня 2016 року удома від зупинки серця. Похований у рідному селі

Найстарший син у великій і дружній родині Черновських Віталій мав трьох сестер та п`ятьох братів. Мати -домогосподарка доглядала дітей, батько служив у тодішній міліції і був шанованим в області дільничним інспектором. Змалку всім дітям прищеплювалися найкращі людські чесноти, вони були дуже чемними та дослухалися до настанов старших. Віталій рано навчився читати, і з тих пір назавше саме книги стали його дороговказом у житті.

Змалечку хлопчик часто розпитував батька про його службові будні. Пишався, коли чув про те, як він уміло бореться з порушниками закону, як зупиняє хуліганів. Але ще більше любив слухати розповіді про військову службу. Тато ж казав: аби бути військовим, треба багато знати, розуміти, бути загартованим та витривалим. Саме тому хлопчик активно займався спортом та вчився лише на «відмінно». Разом з однокласниками часто їздив на різноманітні екскурсії, охоче пізнавав світ. А якось, повернувшись із застави, де прикордонники демонстрували школярам затримання порушників кордону, годинами розповідав удома і про самих прикордонників, і про дресированих службових собак. Школу хлопець закінчив із «золотою медаллю».

Аби реалізувати свою мрію, Віталій разом з двома друзями поїхав з рідного села аж до далекого Новосибірська. Вище військово-політичне училище закінчив з відзнакою.

«З розпадом Союзу він мав можливість залишитися в Росії, але повернувся в Україну, яку дуже любив, - розповідає дружина рідного Віталієвого брата Миколи Світлана. - Служив у Феодосії в десантних військах. Там вперше здійснив свою дитячу мрію - стрибнув з парашутом. А коли кількість таких стрибків сягнула більше двох сотень, став інструктором та вже сам навчав цьому інших військовослужбовців.

У Криму Віталій зустрів своє кохання - Вікторію. Коли він привіз дівчину родом з Чернігова на свою малу батьківщину, їй дуже полюбилася зеленоока Буковина. У Чудеї гуляли пишне весілля, а невдовзі у молодят народилася донечка, яку назвали Оленкою. Однак доля родини військового була нелегкою - доводилося часто переїжджати з місця на місце. На якомусь етапі подружжя не витримало випробування часом і розлучилося. Віка відвезла маленьку донечку до своїх батьків, сама ж виїхала за кордон та там вдруге вийшла заміж.

Виходило так, що Оленка частіше бачилася з батьком: Віталій щоразу на канікули привозив доню до свого отчого дому.
Раптова смерть ще молодого 50-літнього батька, втрата 30-літнього брата, а за кілька років і берегині домашнього вогнища, матусі, вибила з колії розмірене життя родини. Поступово брати і сестри у пошуках заробітків пороз`їжджалися по закордонах. Віталій впродовж тривалого часу мешкав у Чернівцях, а коли вийшов у запас, оселився в рідному батьківському домі.

«Доглядав хату як справжній господар. Робив ремонти, садив город, збирав урожай. Здавалося б, чоловічі руки не здатні до такої роботи. Особливо ж з вирощування квітів. Але улюблених матусиних чорнобривців на клумбах завжди було так багато, що у пору цвітіння повітря повнилося п`янким ароматом, відомим з раннього дитинства…»

Додому на Різдвяні свята та на Великдень Черновські щоразу з`їжджалися з усіх куточків світу. Тоді Віталій аж сяяв від щастя. Особливо, коли всі збиралися за спільним святковим столом. Він самотужки готував українські смаколики і дуже старався догодити рідним.
Коли у Києві завирував Майдан, чоловік не мчав щодуху туди, хоча й був дуже щирим українцем, патріотом своєї землі. Але… тоді у душі ще жевріла образа за нездійснені сподівання після так званої «Помаранчевої революції», активним учасником якої він був.

Війна пронизала його серце уже після повернення


2014 рік приніс українському народу багато біди. Ворог віроломно анексував Крим, розв`язав військові дії на сході нашої країни. Почалася мобілізація…

Почувши про це, Віталій Черновський одразу помчав до військкомату проситися, аби і йому, колишньому офіцеру, вручили повістку. Але отримав відповідь, що офіцерів ТАМ поки не потрібно. Змиритися з «вердиктом» палкий патріот рідної землі не зміг. Час від часу навідувався до військових і врешті отримав згоду.

«Збирався швиденько, аби, боронь Боже, ніхто не передумав, - пригадує Світлана. - Я допомагала йому як могла. Спочатку проходив перепідготовку у Львові, а потім їх перекинули на Схід. З грудня 2014 року він вже перебував безпосередньо в «гарячих точках»…

Він не часто спілкувався з рідними. Адже всі - за кордоном. Виїхала після закінчення середньої школи і донечка Оленка, яка зараз навчається у Брюсселі, де живе її мати. Єдиною порадницею чоловіка надалі залишалася братова дружина Світлана. Вона разом зі своїми дітками, а Віталієвими племінниками, мешкає поруч їхнього батьківського обійстя, тож Віталій просив її наглядати за будинком, городом, садом.

Війна пронизала його серце уже після повернення


Війна пронизала його серце уже після повернення


«Про службу нічого не розповідав, - каже Світлана. - Я ж і не вимагала цього, просто просила, аби беріг себе. Та менше дивилася передачі по телевізору, забороняла й дітям - вирішила, що так буде краще. Розуміла, що він уміє берегти військову таємницю, і копирсатися в душі військового, тим паче, кадрового, не варто… Тож раділа істинно чоловічим, батьківським його почуттям і вчинкам, коли розповідав, що кошти зі своєї картки переводить у «євро» та відправляє донечці - адже вона студентка і їй, мовляв, треба більше. «Ось виженемо клятого ворога, я вийду в запас. Оленка повернеться і житиме тут, на нашій дідизні. Вийде заміж, у мене з`являться онуки і все буде добре. Я хочу, щоб вона була щасливішою за мене».

Війна пронизала його серце уже після повернення


На початку серпня 2016 року до Чудея у відпустку приїхали троє братів Віталія. 12 серпня закінчився контракт і у нього - військовий повернувся з фронту. «Перебираючи у пам`яті останні розмови, я пригадую, як запитала у Віталія, чи він, бува, не надумав продовжити контракт, - розповідає Світлана Черновська. - Якимось дуже стомленим голосом він відповів: «Досить, їду додому, хочу бачитися з усіма вами…» Я тоді подумала, що він насправді стомився або зле почувається. Та зраділа майбутній зустрічі».

Першого вересня брати та донечка попрощалися з Віталієм і вирушили в дорогу. Наступного дня Світлана повезла дітей до школи та до садочка. У турботах початку нового навчального року не зогледілася, як згадала, що не бачила, як завше, чоловікового брата біля хати, не дзвонила йому, а він їй. Аж тут прибігла сусідка: «Світлано, викликай «Швидку», йому погано, він упав на порозі!» Та було вже запізно. Медики констатували смерть. Коли працівник поліції, що прибув на виклик медиків, попросив паспорт, то і сусіди, і Світлана думали, що не зможуть одразу знайти документ - будинок ж-бо великий. Здивуванню не було меж, коли побачили в одній з кімнат на столі поруч з комп`ютером акуратним стосиком складені гроші, паспорт, посвідку учасника бойових дій, довідку про демобілізацію… «Значить, йому було погано, він відчував неминуче», - майнуло в голові.

Брати, щойно діставшись місця призначення, змушені були одразу повертатися. На похорон. А з ними – й люба донечка Віталія Оленка.
Провести військового в останню путь зійшлося багато людей. Приїхали з фронту й десятеро його побратимів на чолі з командиром.

“Дуже порядна людина… Його усі дуже поважали. Виконував бойове завдання на фронті на посаді заступника командира по роботі з особовим складом. Важко хоронити таку людину…”, - сказав командир протитанкового артилерійського дивізіону 44-ї артилерійської бригади.

Поховали Віталія Черновського з військовими почестями на сільському кладовищі, поруч з могилами матері та батька. 5 грудня 2016 року йому мало б виповнитися всього 46…

Війна пронизала його серце уже після повернення


Наталія БРЯНСЬКА
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