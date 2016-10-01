У Чернівцях можуть відключити газ через заборгованість котелень

Про це попередив керівник ПАТ «Чернівцігаз» На сьогоднішній сесії депутати міської розглянуть питання щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам.
Особливо потрібно звернути увагу на це питання в частині виділення коштів «Чернівцітеплокомуненерго» на погашення заборгованості перед ПАТ «Чернівцігаз» за транзит газу. Про це повідомив міський голова Олексій Каспрук.
- У нас були відповідні домовленості з енергопостачальними компаніями, згідно яких, ми беремо на себе зобов'язання цю заборгованість погасити. Якщо ми сьогодні не приймемо це рішення, не зможемо його підписати, то відповідно, казначейство не зможе зробити проплату.
Керівник ПАТ «Чернівцігаз» попередив про відключення газу в котельнях міста, - наголосив О. Каспрук.
Джерело: Чернівецький промінь