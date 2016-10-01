Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
Почалося: у Чернівецькій міськраді вже б’ють морди депутатам і чиновникам
Сьогодні, 15:14 / Коментарів: 0
Причиною інцидентів стають корисливі інтереси. Депутати мають свої бізнеси, на які зазіхає інспекція благоустрою Обшанського. Має інтерес фракція ВО «Батьківщина». Ось що каже голова фракції, начальник управління капітального будівництва ОДА Пуршага:
Обшанський каже інакше: депутати у міськраді матюкаються, аж вода ллється.