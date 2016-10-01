Іван Рибак радіє – Кабмін дав гроші на його округ

Кабмін опублікував зміни до постанови, де врахував пропозиції народного депутата Івана Рибака про виділення коштів на соцкультпобут Путильського, Вижницького, Сторожинецького і Кіцманського районів.

Каже нардеп, що у школах будуть теплі кабінети, нові меблі, комп’ютери, спортінвентар. Також тепло буде у ФАПах і лікарнях, замінені вікна у клубах, добрі дороги на окрузі.

Зокрема, у Шипинцях відремонтують БК. У Кліводині придбають кухонне обладнання для шкільної їдальні. Замінять вікна в ошихлібській школі і придбають парти.

У Драчинцях замінять газові котли у ФАПі. Двері та вікна мінятимуть у школах Красноїльська, Бобівців, Селятина, Путили, Конятина, Киселиць. Ще у Хотинських яслах-садку придбають двоярусні ліжка.

У Вижниці, Вашківцях, Долішньому Шепоті, Берегометі, Замості, Мілієвому, Чорногузах, Багні, Слободі-Банилові будуть зроблені ремонти у школах, закуплені комп’ютери і спортивний інвентар. У Багні дороги поремонтують.

Всі ці роботи будуть проведені відповідно до стратегії розвитку Чернівецької області до 2020 року.