Ольга Фреймут знову у Чернівцях

До Чернівців із перевіркою приїхала Ольга Фреймут. Про це у соцальній мережі повідомила Іванна Герасимчук.
Наразі вона інспектує Чернівецьку обласну лікарню.
Як повідомляє promin.cv.ua, проінспектувавши кілька відділень лікарні, результатами перевірки інспектор залишилась незадоволеною.
У новому сезоні ведуча Ольга Фреймут проведе глобальні інспекції міст України і допоможе їм зробити крок вперед на шляху до успіху і процвітання. Новий інспектор Фреймут стартує на 1+1 уже з 1 листопада. А програма з ревізією чернівецьких закладів вийде наприкінці листопада.
Джерело: Чернівецький Промінь