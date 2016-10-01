Пуршага вимагає негайно звільнити Обшанського

У Чернівецькій міській раді, яка зараз проводить позачергову сесію, стався конфлікт. У коридорі посварилися депутат ради від "Батьківщини"Валерій Казимірович і начальник інспекції з благоустрою Сергій Обшанський.
У сесійній залі оприлюднили деякі подробиці конфлікту. Суперечка виникла під час перерви.
Обидві сторони звинувачують одна одну в нецензурній лайці та розмахуванні руками. Також, за словами депутатів, С.Обшанський вилив воду зі склянки на В.Казиміровича.
Розгляд порядку денного призупинено, почалося обговорення конфлікту.
Керівник фракції "Батьківщини" у міській раді Олександр Пуршага оголосив вимогу: негайно звільнити з посади Сергія Обшанського. Якщо цього не буде зроблено, "Батьківщина" припинить голосування на сесіях.
На що Обшанський відповів: " Він нецензурно висловлювався в мою сторону, тому я як чоловік повинен був припинити таке. Тим паче, що його ніхто не бив, а штовхнули".
Олександр Казимирович каже, заступився за свою колегу Любов Сорохан. Сергій Обшанський апелює, Казимирович висловлювався матом і на нього випадково пролилася вода.
Цікаво, що свідком, який стояв поруч і бачив весь конфлікт, став прокурор, який бере участь у роботі сесії.
Наразі оголошено ще одну перерву.
Цей конфлікт вже розглянула комісія з питань законності регламенту та депутатської етики. Вона ініціативу "Батьківщини" підтримала. І вирішила рекомендувати Чернівецькому міському голові звільнити Сергія Обшанського з цієї посади і провсети службове розслідування, щодо інциденту, який трапився.
З питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції
Сафтенко Юлія Костянтинівна Голова комісії
Члени комісії
Ілюк Андрій Робертович Олевич Аліна Анатоліївна Савчук Віктор Васильович Сєхов Володимир Євгенійович Ткачук Юрій Михайлович
У сесійній залі голова комісії Юлія Сафтенко оголосила рішення комісії: Рекомендувати міському голові звільнити С.Общанського з посади за порушення етики державного службовця.
Рішення комісії було поставлено на голосування 31 депутат підтримав рекомендацію комісії.
Нагадаємо, нещодавно Сергій Обшанський заявив про свій вихід з партії "Батьківщина", у якій він перебував тривалий час.
Джерело: molbuk.ua та http://acc.cv.ua/