У Чернівцях товариство з обмеженою відповідальністю незаконно орендувало приміщення лікувального закладу

Львівський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Чернівецької області про повернення Департаменту економіки Чернівецької міської ради нежитлового приміщення загальною площею 19,1 кв. м. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.Встановлено, що 24.12.2013 виконавчий комітет Чернівецької міської ради року всупереч вимог Законів України «Про оренду державного і комунального майна» та «Про захист економічної конкуренції» передав нежитлове приміщення другого поверху одного з дитячих лікувальних закладів міста в оренду товариству з обмеженою відповідальністю для використання під аптечний пункт.Керівник місцевої прокуратури звернувся з позовною заявою до Господарського суду Чернівецької області з вимогою визнати це рішення незаконним та повернути приміщення Департаменту економіки Чернівецької міської ради. Суд задовольнив вимоги прокурора в повному обсязі.Проте, підприємець не погодився з рішення суду першої інстанції і подав апеляцію. Змінити ситуацію не вдалось. Приміщення доведеться повернути.