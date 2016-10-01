У Чернівцях товариство з обмеженою відповідальністю незаконно орендувало приміщення лікувального закладу

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Новини
15:14
27 жовтня

Почалося: у Чернівецькій міськраді вже б’ють морди депутатам і чиновникам

15:02
27 жовтня

Іван Рибак радіє – Кабмін дав гроші на його округ

14:22
27 жовтня

Ольга Фреймут знову у Чернівцях

13:12
27 жовтня

Гроші на мінімалку у 3.2 тис. грн. планується взяти з економіки України

12:56
27 жовтня

У буковинських горах прикордонники виявили та не допустили переміщення цигарок

12:50
27 жовтня

Витрати, не відображені в книзі обліку доходів і витрат, до податкової звітності не включаються

12:48
27 жовтня

Страхові агенти можуть працювати без РРО

12:47
27 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:34
27 жовтня

НА ЗАХІДНОМУ КОРДОНІ ЗАФІКСОВАНО ДВІ СПРОБИ ДАЧІ ХАБАРІВ

10:45
27 жовтня

Чернівецькі митники виявили приховані культурні цінності

10:41
27 жовтня

У Чернівцях за акцизні порушення підприємці заплатять більше мільйона гривень

10:17
27 жовтня

У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час

10:13
27 жовтня

Вчителька села Кострижівка відкрила шкільний ляльковий театр

16:41
26 жовтня

На Буковині, щоб затримати зухвалих контрабандистів, прикордонникам довелося стріляти

15:52
26 жовтня

Чернівецька обласна служба зайнятості реформується

15:50
26 жовтня

Убезпечення виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ

15:49
26 жовтня

Рівень злочинності у Чернівецькій області найнижчий в Україні

15:45
26 жовтня

Вимоги до конкурсанта на посаду держслужбовця

13:48
26 жовтня

Обурюють зарплати у «конвертах» - телефонуй в податкову!

13:47
26 жовтня

У Чернівцях за акцизні порушення підприємці заплатять більше мільйона гривень

13:29
26 жовтня

На Буковині в пожежі згоріла жінки

13:13
26 жовтня

Гройсман обіцяє мінімальну заробітну плату в сумі 3 тисячі 200 гривень

12:22
26 жовтня

Чернівчани! Наш моральний обов’язок проголосувати за пам’ятник жертвам голодомору на сайті

11:14
26 жовтня

Як порахувати податкову знижку?

11:13
26 жовтня

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
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22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 9.00
На Центральному кладовищі (Годилів) відбудеться освячення пам"ятника загиблому чернівчанину - Леоніду
Петихачному.
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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У Чернівцях товариство з обмеженою відповідальністю незаконно орендувало приміщення лікувального закладу

Сьогодні, 14:05 / Коментарів: 0
У Чернівцях товариство з обмеженою відповідальністю незаконно орендувало приміщення лікувального закладу Львівський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Чернівецької області про повернення Департаменту економіки Чернівецької міської ради нежитлового приміщення загальною площею 19,1 кв. м. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що 24.12.2013 виконавчий комітет Чернівецької міської ради року всупереч вимог Законів України «Про оренду державного і комунального майна» та «Про захист економічної конкуренції» передав нежитлове приміщення другого поверху одного з дитячих лікувальних закладів міста в оренду товариству з обмеженою відповідальністю для використання під аптечний пункт.
Керівник місцевої прокуратури звернувся з позовною заявою до Господарського суду Чернівецької області з вимогою визнати це рішення незаконним та повернути приміщення Департаменту економіки Чернівецької міської ради. Суд задовольнив вимоги прокурора в повному обсязі.
Проте, підприємець не погодився з рішення суду першої інстанції і подав апеляцію. Змінити ситуацію не вдалось. Приміщення доведеться повернути.

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