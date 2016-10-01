Поліцейські Буковини впіймали розбійників, котрі катували жінку

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:14
27 жовтня

Почалося: у Чернівецькій міськраді вже б’ють морди депутатам і чиновникам

15:02
27 жовтня

Іван Рибак радіє – Кабмін дав гроші на його округ

14:22
27 жовтня

Ольга Фреймут знову у Чернівцях

13:12
27 жовтня

Гроші на мінімалку у 3.2 тис. грн. планується взяти з економіки України

12:56
27 жовтня

У буковинських горах прикордонники виявили та не допустили переміщення цигарок

12:50
27 жовтня

Витрати, не відображені в книзі обліку доходів і витрат, до податкової звітності не включаються

12:48
27 жовтня

Страхові агенти можуть працювати без РРО

12:47
27 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:34
27 жовтня

НА ЗАХІДНОМУ КОРДОНІ ЗАФІКСОВАНО ДВІ СПРОБИ ДАЧІ ХАБАРІВ

10:45
27 жовтня

Чернівецькі митники виявили приховані культурні цінності

10:41
27 жовтня

У Чернівцях за акцизні порушення підприємці заплатять більше мільйона гривень

10:17
27 жовтня

У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час

10:13
27 жовтня

Вчителька села Кострижівка відкрила шкільний ляльковий театр

16:41
26 жовтня

На Буковині, щоб затримати зухвалих контрабандистів, прикордонникам довелося стріляти

15:52
26 жовтня

Чернівецька обласна служба зайнятості реформується

15:50
26 жовтня

Убезпечення виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ

15:49
26 жовтня

Рівень злочинності у Чернівецькій області найнижчий в Україні

15:45
26 жовтня

Вимоги до конкурсанта на посаду держслужбовця

13:48
26 жовтня

Обурюють зарплати у «конвертах» - телефонуй в податкову!

13:47
26 жовтня

У Чернівцях за акцизні порушення підприємці заплатять більше мільйона гривень

13:29
26 жовтня

На Буковині в пожежі згоріла жінки

13:13
26 жовтня

Гройсман обіцяє мінімальну заробітну плату в сумі 3 тисячі 200 гривень

12:22
26 жовтня

Чернівчани! Наш моральний обов’язок проголосувати за пам’ятник жертвам голодомору на сайті

11:14
26 жовтня

Як порахувати податкову знижку?

11:13
26 жовтня

На допомогу платникам - електронні сервіси

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Як Друцул з Кіцманя європейців експлуатує на своїх став ...Кіцманське хрунівствоШОКУЮЧА НОВИНА: ТІЛО Русалки ВИКИНУЛО НА БЕРЕГЧернівчани пропонують перейменувати парк «Жовтневий»Бурбак у ВР запропонував скоротити посаду одного заступ ...«Захар» був росіянином, а по-геройськи поліг за Україну ...Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямУ Чернівцях збиратимуть кошти на лікування учня гімназ ...27 жовтня о 10:00На Буковині затримали наркоторговцяПереведення держслужбовця на нижчу посадуЧернівчанин став чемпіоном світу з армреслінгуЧернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 3 ...Микола Салагор зупинив контрабанду цигарок до Румунії ч ...Завершено досудове розслідування за фактом отримання не ...
Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 9.00
На Центральному кладовищі (Годилів) відбудеться освячення пам"ятника загиблому чернівчанину - Леоніду
Петихачному.
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Жовтень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

Поліцейські Буковини впіймали розбійників, котрі катували жінку

Сьогодні, 13:51 / Коментарів: 0
Поліцейські Буковини впіймали розбійників, котрі катували жінкуРозбійники до злочинів готувалися ретельно, діяли жорстоко стосовно потерпілих, а ціль була – звісно ж, матеріальне збагачення. Завдяки професійним діям працівників кримінальної поліції ГУНП в Чернівецькій області усіх фігурантів вдалося встановити та припинити їхні кримінальні гастролі містами нашої країни.

СХОЖІ НОВИНИ:
Правоохоронці затрмали буковинця, котрий задушив жінкуТроє хлопців злили з баку жителя Герцаївщини дизелю на 1600 гривеньЧернівецькі міліціонери затримали розбійників-гастролерівЗатримано двох буковинців, що торгували марихуаноюВпіймати злодія в Чернівцях допомогла сигналізація
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"