Гроші на мінімалку у 3.2 тис. грн. планується взяти з економіки України

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що гроші на підвищення мінімальної зарплати до рівня 3,2 тисяч гривень планується взяти з економіки України.



Про це міністр сказав на брифінгу у четвер.



"Гроші (на підвищення мінімальної зарплати - Ред.) планується взяти з економіки України. Жодним чином не планується зростання грошової маси через її друкування, жодним чином не планується під це залучення іноземних кредитних ресурсів", - сказав міністр.



За його словами, мова йде виключно про той ресурс, який є сьогодні в економіці України і який передбачений законом "Про державний бюджет України на 2017 рік".



"Тим, хто ставить під сумнів макроекономічні показники цього бюджету через прийняте рішення, хочу відповісти: прогнозний рівень інфляції залишається той же, дефіцит бюджету залишається той же… Таким чином, жодних підстав для заяв про те, що це розкрутить маховик інфляції або змінить курс долара, немає", - сказав Рева.



"Тобто мова йде про уточнення тих показників, які вже сьогодні є в бюджеті. Мова не йде про розширення цих показників за рахунок збільшення дефіциту або залучення іноземних позик", - підсумував міністр.



Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про плани підвищити мінімальну зарплату в 2017 році до 3,2 тисяч гривень.



Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначив, що зростання мінімальної заробітної плати до 3,2 тисяч гривень не вплине на розмір субсидії, призначеної у опалювальному сезоні 2016-2017 років.



Президент Петро Порошенко зазначив, що зростання "мінімалки" не підвищить податки для бізнесу.

джерело: ЕП