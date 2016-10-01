У буковинських горах прикордонники виявили та не допустили переміщення цигарок

В рамках проведення заходів з посилення охорони державного кордону на Буковину не так давно прибули курсанти Національної академії ДПСУ, які одразу ж почали надавати вагому допомогу в охороні українсько-румунської ділянки кордону.



Так, сьогодні, близько 8-ї години ранку прикордонним нарядом відділу «Селятин» та курсантами академії виявлено групу осіб, які намагалися переправити сигарети до Румунії.



Помітивши прикордонників, порушники почали тікати разом зі своїми ношами. Проте, зрозумівши, що з товаром за плечима вони втекти не зможуть, покинули пакунки та кинулися навтьоки. Після перевірки навколишньої території прикордонники знайшли та не допустили до переміщення 21 ящика сигарет «Марбле». Наразі продовжуються пошуки і самих порушників.



Виявлену тютюнову продукцію доставили у прикордонний підрозділ. Її після повного перерахунку буде передано співробітникам фіскальної служби.