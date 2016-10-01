Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:12
27 жовтня

Гроші на мінімалку у 3.2 тис. грн. планується взяти з економіки України

12:56
27 жовтня

У буковинських горах прикордонники виявили та не допустили переміщення цигарок

12:50
27 жовтня

Витрати, не відображені в книзі обліку доходів і витрат, до податкової звітності не включаються

12:48
27 жовтня

Страхові агенти можуть працювати без РРО

12:47
27 жовтня

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

11:34
27 жовтня

НА ЗАХІДНОМУ КОРДОНІ ЗАФІКСОВАНО ДВІ СПРОБИ ДАЧІ ХАБАРІВ

10:45
27 жовтня

Чернівецькі митники виявили приховані культурні цінності

10:41
27 жовтня

У Чернівцях за акцизні порушення підприємці заплатять більше мільйона гривень

10:17
27 жовтня

У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час

10:13
27 жовтня

Вчителька села Кострижівка відкрила шкільний ляльковий театр

16:41
26 жовтня

На Буковині, щоб затримати зухвалих контрабандистів, прикордонникам довелося стріляти

15:52
26 жовтня

Чернівецька обласна служба зайнятості реформується

15:50
26 жовтня

Убезпечення виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ

15:49
26 жовтня

Рівень злочинності у Чернівецькій області найнижчий в Україні

15:45
26 жовтня

Вимоги до конкурсанта на посаду держслужбовця

13:48
26 жовтня

Обурюють зарплати у «конвертах» - телефонуй в податкову!

13:47
26 жовтня

У Чернівцях за акцизні порушення підприємці заплатять більше мільйона гривень

13:29
26 жовтня

На Буковині в пожежі згоріла жінки

13:13
26 жовтня

Гройсман обіцяє мінімальну заробітну плату в сумі 3 тисячі 200 гривень

12:22
26 жовтня

Чернівчани! Наш моральний обов’язок проголосувати за пам’ятник жертвам голодомору на сайті

11:14
26 жовтня

Як порахувати податкову знижку?

11:13
26 жовтня

На допомогу платникам - електронні сервіси

11:13
26 жовтня

У Чернівцях 263 неприбуткові організації вже внесено до нового Реєстру

16:02
25 жовтня

За жовтень по ЄСВ звітуємо за новою формою

16:01
25 жовтня

Чернівецькі платники відвідали традиційний семінар щодо практичного застосування податкових норм

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Як Друцул з Кіцманя європейців експлуатує на своїх став ...Кіцманське хрунівствоШОКУЮЧА НОВИНА: ТІЛО Русалки ВИКИНУЛО НА БЕРЕГЧернівчани пропонують перейменувати парк «Жовтневий»Бурбак у ВР запропонував скоротити посаду одного заступ ...«Захар» був росіянином, а по-геройськи поліг за Україну ...Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямУ Чернівцях збиратимуть кошти на лікування учня гімназ ...27 жовтня о 10:00На Буковині затримали наркоторговцяПереведення держслужбовця на нижчу посадуЧернівчанин став чемпіоном світу з армреслінгуВасиль Максимюк: «Спадщина Івана Снігура - це національ ...Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 3 ...Микола Салагор зупинив контрабанду цигарок до Румунії ч ...
Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
У ніч на 30 жовтня переходимо на зимовий час
28 жовтня о 9.00
На Центральному кладовищі (Годилів) відбудеться освячення пам"ятника загиблому чернівчанину - Леоніду
Петихачному.
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Жовтень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

Страхові агенти можуть працювати без РРО

Сьогодні, 12:48 / Коментарів: 0
Відповідно до пункту 1 статті 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон) суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок (далі – РК).
Статтею 9 Закону визначено перелік господарських операцій, при виконанні яких суб’єкти господарювання мають право не застосовувати РРО та РК.
Згідно зі статтею 10 Закону перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням РК та книг обліку розрахункових операцій (далі – КОРО), встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної, фінансової політики. Перелік затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року № 1336, із змінами та доповненнями (далі – Постанова).
Пунктом 20 Постанови визначено, що страхові агенти мають право проводити за межами приміщення страховика страхування майнових та особистих ризиків фізичних осіб, крім обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за додатковими договорами («Зелена картка»), без застосування РРО з використанням РК та КОРО.
Враховуючи викладене та норми статті 10 Закону, страхові агенти, які діють від імені страхової компанії, мають право проводити за межами приміщення страховика страхування майнових та особистих ризиків фізичних осіб, крім обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за додатковими договорами («Зелена картка»), без застосування РРО з використанням РК та КОРО.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
СХОЖІ НОВИНИ:
Чернівчани, які здійснюють незалежну професійну діяльність, можуть працюват ...Підприємці повинні застосовувати РРО, які включені до ДержреєструЯк відзвітувати про використання розрахункових книжокДо уваги суб’єктів що здійснюють розрахункові операції із застосуванням РРОДо уваги підприємців, які використовують РРО
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"