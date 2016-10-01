Вчителька села Кострижівка відкрила шкільний ляльковий театр

26 жовтня 2016 року у с. Кострижівка Чернівецької області відбулась перша вистава шкільного лялькового театру, що був створений вчителями за підтримки Британської ради в Україні.

У Кострижівській школі кілька років діяв ляльковий театр як гурток для дітей, де школярі власноруч створювали паперові ляльки та ставали акторами театру. Завдяки гранту, який отримала шкільна вчителька Оксана Нехаєнко в рамках програми “Активні громадяни”, було закуплено матеріали та фурнітуру, з якої діти разом з батьками та вчителями пошили справжні об’ємні ляльки, змайстрували декорації та побудували пересувну ширму. За словами авторки проекту та керівника лялькового театру, Оксани Нехаєнко, важливим результатом проекту стала згуртованість дорослих та дітей під час роботи над створенням театру та постановкою вистав.

Глядачами прем’єри стали вихованці Кострижівського виховного закладу, для яких учні старших класів підготували вистави “Ріпка”, “3 поросятка” та “Коза-дереза”. Але задоволення від перегляду та результату проекту отримали як діти, так і дорослі.

Програму Британської ради “Активні громадяни” у Чернівцях втілює Буковинська агенція регіонального розвитку. Кожен учасник програми після проходження навчання має можливість отримати фінансування у розмірі до 15 тис грн. на втілення власного соціального проекту, спрямованого на об’єднання громади. За 2016 рік в області підтримано 17 проектів на загальну суму більше 200 тис. грн.

