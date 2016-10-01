Росія - тюрма українських патріотів

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає:-На жаль, апеляційний суд РФ ухвалив рішення залишити без змін вироки громадянам України Миколі Карпюку та Станіславу Клиху. Хлопців засуджено - Карпюка до 22,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму, Клиха - до 20 років ув'язнення :(. МЗС України з цього приводу зробив заяву! ((Залишається чекати смерті Путіна, уповати на чудо і Божу ласку.Тим, хто на волі - боротися за звільнення побратима та інших співвітчизників, які нині томляться в російських застінках. Хлопцям духу і віри в те, що стіни їх тюрем впадуть разом зі стінами Кремля.Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ухвалене 26 жовтня 2016 року рішення Верховного суду Російської Федерації залишити без змін вироки громадянам України Миколі Карпюку та Станіславу Клиху, засуджених російською владою відповідно до 22,5 та 20 років ув’язнення в колонії суворого режиму за сфальсифікованими звинуваченнями у створенні озброєного угрупування та умисному вбивстві військовослужбовців Російської Федерації під час бойових дій в Чеченській Республіці в 1994-1995 роках.Політично вмотивовані кримінальні справи щодо Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, а також ігнорування Верховним судом Російської Федерації наведених стороною захисту фактів фальсифікації справи та численних грубих процесуальних порушень в ході кримінального провадження є черговим свідченням відсутності справедливого правосуддя в Російській Федерації. Особливо цинічним є ігнорування законних вимог України та сторони захисту щодо проведення незалежної психіатричної експертизи стану здоров'я Станіслава Клиха, яке вже тривалий час викликає стурбованість.Вимагаємо від держави-агресора негайно звільнити засуджених за політичними мотивами Миколу Карпюка та Станіслава Клиха, а також інших громадян України, незаконно утримуваних Російською Федерацією за сфабрикованими обвинуваченнями.Закликаємо світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції вжити всіх можливих правових, політичних та економічних заходів з метою звільнення та повернення в Україну її громадян, які стали політичними в'язнями Кремля внаслідок збройної агресії Росії та незаконної окупації суверенної території України.