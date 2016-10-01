Жириновський: Путін захопить Україну 2-3 листопада

У президента Росії Володимира Путіна є сценарій повномасштабного захоплення України, який він може реалізувати за кілька днів до президентських виборів в США.Таке припущення в ефірі «Ехо Москви» висунув скандальний російський політик, глава ЛДПР Володимир Жириновський.«Це потрібно зробити 2-3 листопада. Щоб Барак Обама вже нічого не зміг зробити. А що зробить адміністрація? Вони бояться: через три дні вибори, а російська армія займає Київ, що вони можуть робити зараз? Оголосити війну Росії? Хілларі (кандидат від Демократичної партії. - Ред.) Програє », - сказав він.На думку Жириновського, кандидат-республіканець Дональд Трамп назве вторгнення «внутрішньою справою Росії» і не буде втручатися. Після чого отримає перемогу на виборах.«Тобто, я припускаю, що можливий сценарій провалити на виборах Хілларі, щоб вони з Бараком Обамою нічого не встигли зробити за три дні», - підкреслив одіозний політик.У цьому контексті він нагадав резонансну заяву Путіна про готовність «взяти Київ за два тижні», зазначивши, що «мабуть, він поки не хоче цього робити».