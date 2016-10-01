Зимовий час: Як зробити перехід комфортним для організму

У поточному році перехід України на зимовий час відбудеться в ніч з 29 на 30 жовтня. Стрілки годинника будуть переведені на годину назад і повернення на літній час більше не буде.
Перехід на зимовий час не призводить до суттєвих змін в самопочутті людей. Проте, є невелика група людей, які особливо чутливі до будь-яких змін, в тому числі до переведення стрілок годинника на одну годину. Щоб зробити перехід на новий час більш комфортним, їм слід заздалегідь підготуватися до нього. Про це розповіла дільничний лікар Рита Гофман, передають Патріоти України з посиланням на Нескучные новости.
Як практичний лікар я не бачу істотних змін в своїх пацієнтах зі зміною часу, - сказала вона. Разом з тим медик розповіла, що є люди, які дуже чутливо сприймають все, починаючи від перепадів атмосферного тиску. У них погіршується сон, погіршується настрій.
Такій категорії людей вона порекомендувала заздалегідь підготуватися до переходу на зимовий час, тим більше що це відомий факт. За тиждень до зміни часу треба постаратися просто висипатися. Звичайно, по можливості. Якщо настають якісь зміни, бажано, щоб людина підійшла до них, відпочивши, - сказала лікар.
Вона додала, що час для адаптації до нового режиму для кожної людини індивідуальний, але дорослі люди проходять адаптацію швидше і легше, ніж діти. У цьому контексті Рита Гофман звернула увагу на те, що у великих містах можуть діти засинають опівночі, і такий режим треба якось коригувати.
Незважаючи на те, що люди пристосовуються до всього, медик помітила, що зазвичай взимку у людини виникає абсолютно закономірна сонливість. Взимку ми набагато менш енергійні, ніж влітку.
Нагадаємо,в поточному році перехід України на зимовий час відбудеться в ніч з 29 на 30 жовтня. Стрілки годинника будуть переведені на годину назад і повернення на літній час більше не буде.Джерело