Чернівецька обласна служба зайнятості реформується

Сьогодні служба зайнятості України реформується, змінює підходи в роботі з клієнтами, використовує інноваційні методи роботи. Поряд з цим змін зазнає і сама структура апарату. Процес реформування прокоментував директор Чернівецького обласного центру зайнятості Роман Криган - повідомляє відділ організаційної та інформаційної роботи Чернівецького обласного центру зайнятості.



- Реформування в першу чергу передбачає скорочення адміністративно-господарського персоналу та збільшення кількості осіб, які будуть безпосередньо надавати послуги населенню та роботодавцям. На рівні Центрального апарату Державної служби зайнятості прийнято рішення про передачу адміністративних функцій базових центрів зайнятості (районних та міських) на регіональний рівень,- зазначає Роман Криган.



«Нам вдалося дійти спільної згоди з керівництвом Державної служби зайнятості, що в області не буде зменшено кількості міських та районних центрів зайнятості, але всі базові центри зайнятості, як і по всій Україні, стануть Філіями обласного центру зайнятості. Попри все - це не передбачає скорочення чисельності працівників та процес реорганізації не вплине на якість надання соціальних послуг як роботодавцям так і безробітним. Після такої реорганізації базові центри будуть розвантажені з точки зору документообігу, не буде великого бюрократичного тягаря, який відволікав увагу працівників від надання послуг. Центри зайнятості зможуть сфокусуватись на наданні послуг населенню та роботодавцям. Як результат – зросте якість надання послуг» - наголошує Роман Криган.



Довідково. Сьогодні в обласній службі зайнятості працює 287 осіб та діє 11 районних та 2 міських центри зайнятості. В цьому році завдяки зусиллям фахівців забезпечено роботою більше 8 тисяч буковинців, роботодавці подали майже 10 тисяч вакансій. Щоденно шукачам роботи пропонується від 800 до 1000 вакансій.



