Убезпечення виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ

Уряд, постановою від 22.09.2016 № 662 прийняв рішення, яке допоможе убезпечити втрати коштів при здійсненні виплат пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.



Постановою встановлюються критерії до банків, які будуть здійснювати такі виплати. При цьому відбір таких банків буде здійснюватись єдиною комісією, створеною Мінфіном, за участю представників Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Казначейства, Пенсійного фонду та Національного банку.



Так, відповідно до рішення Уряду уповноваженими зможуть бути банки, що мають активи, частка яких становить не менш як 1,0% активів банківської системи або контрольний пакет акцій яких належить міжнародним фінансовим та банківським установам, які мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу від міжнародно визнаних рейтингових агенцій або у яких держава володіє часткою понад 75%.



При цьому, на час проведення конкурсу банки мають відповідати наступним вимогам:

протягом останніх шести місяців Національним банком не застосовувалися заходи впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій;

не мають фінансової заборгованості перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо сплати зборів, штрафів, пені;

не мають заборгованості із сплати податків і зборів; протягом останніх 12 місяців щодо яких або до власників істотної участі в яких, або до пов'язаних осіб яких не було застосовано Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС санкцій;

здійснюють емісію електронних платіжних засобів (платіжних карток).

Водночас банки матимуть три місяці перехідного періоду задля досягнення відповідності оновленим вимогам до них.



Людмила Пилипів

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

