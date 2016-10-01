Рівень злочинності у Чернівецькій області найнижчий в Україні

26.10.2016 під головуванням прокурора Чернівецької області Миколи Якимчука відбулася оперативна нарада щодо підведення підсумків роботи органів прокуратури області за 9 місяців 2016 року.



У роботі наради взяли участь перший заступник та заступники прокурора області, керівники структурних підрозділів, прокурорсько-слідчі працівники прокуратури області, керівники місцевих прокуратур, їх заступники.



Микола Якимчук зазначив, що незважаючи на процес реформування, органи прокуратури залишаються важливим елементом в системі правосуддя, тому звертаючись до колективу керівник регіональної прокуратури зауважив, що, окрім позитивних результатів у роботі відомства, залишаються напрями роботи, які потребують негайних доопрацювань.



Зокрема це стосується сфери протидії знищенню лісів, незаконних оборудок із землею та деревиною, розкрадання бюджетних коштів та боротьби з корупцією.

Що стосується питань протидії злочинності, то рівень злочинності в нашому регіоні на 10 тисяч населення складає 74,9 кримінальних правопорушень, та є одним з найнижчих у державі (по Україні - 119,7). Про це інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.



На 29,1% зменшилась кількість особливо тяжких злочинів (з 183 до 129), на третину – умисних вбивств (з 19 до 12).



У ході реалізації антикорупційного законодавства до суду направлено 28 протоколів про адміністративні правопорушення пов’язаних з корупцією, з яких 22 – органами прокуратури.



Активно застосовувались представницькі повноваження. Прокурорами пред’явлено позовних заяв на суму 10,7 млн. грн., у тому числі на захист інтересів держави на 9,2 млн. грн.



Судами задоволено позовів прокурорів про відшкодування шкоди, завданої незаконною рубкою лісів на 1,6 млн. грн.



Виконано судові рішення за позовами прокурорів на загальну суму 6,3 млн. грн.



Разом з тим, залишається низка проблемних питань. Зокрема, більш ніж вдвічі зросла кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого; на 40% збільшилась кількість розбійних нападів (з 20 до 28).



Заслухавши та проаналізувавши стан справ, очільник відомства поставив вимогу перед колективом покращити якість роботи на стратегічно важливих напрямах та до кінця року реалізувати усі заходи затверджені за результатами проведеної наради.





