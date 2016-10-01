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Новини
16:41
26 жовтня

На Буковині, щоб затримати зухвалих контрабандистів, прикордонникам довелося стріляти

15:52
26 жовтня

Чернівецька обласна служба зайнятості реформується

15:50
26 жовтня

Убезпечення виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ

15:49
26 жовтня

Рівень злочинності у Чернівецькій області найнижчий в Україні

15:45
26 жовтня

Вимоги до конкурсанта на посаду держслужбовця

13:48
26 жовтня

Обурюють зарплати у «конвертах» - телефонуй в податкову!

13:47
26 жовтня

У Чернівцях за акцизні порушення підприємці заплатять більше мільйона гривень

13:29
26 жовтня

На Буковині в пожежі згоріла жінки

13:13
26 жовтня

Гройсман обіцяє мінімальну заробітну плату в сумі 3 тисячі 200 гривень

12:22
26 жовтня

Чернівчани! Наш моральний обов’язок проголосувати за пам’ятник жертвам голодомору на сайті

11:14
26 жовтня

Як порахувати податкову знижку?

11:13
26 жовтня

На допомогу платникам - електронні сервіси

11:13
26 жовтня

У Чернівцях 263 неприбуткові організації вже внесено до нового Реєстру

16:02
25 жовтня

За жовтень по ЄСВ звітуємо за новою формою

16:01
25 жовтня

Чернівецькі платники відвідали традиційний семінар щодо практичного застосування податкових норм

16:01
25 жовтня

До 9 листопада 2016 року необхідно відзвітувати з податку на прибуток за три квартали

16:00
25 жовтня

Прокуратура відстояла інтереси дитини-сироти

13:14
25 жовтня

Фінансування виплати пенсій завершено

13:06
25 жовтня

На Буковині засуджено організатора каналу незаконного переправлення нелегалів

11:19
25 жовтня

Зарахування адміністративного збору до бюджетів об’єднань територіальних громад

10:43
25 жовтня

Щоб припинити підприємницьку діяльність подбайте про розрахунки з бюджетом

10:42
25 жовтня

У неприбутківців залишилось 2 місяці на перереєстрацію

10:41
25 жовтня

До чернівецьких податківців щомісяця пишуть понад 280 містян

17:32
24 жовтня

У Чернівцях збиратимуть кошти на лікування учня гімназії №2

15:44
24 жовтня

Надання населенню області субсидій у вересні 2016 року

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
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22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
25 жовтня о 12.00
в сесійній залі Ратуші міський голова Олексій Каспрук вручатиме ордер на квартиру багатодітній родині (10 дітей) Майї Одайник.
25 жовтня о 16.00
в каб.214 міської ради відбудеться засідання міської топонімічної комісії.
25 жовтня о 16.00
В обласній державній адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція представників Координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям, які беруть участь в АТО в східних регіонах держави.

26 жовтня о 14.00
у малій залі ОДА відбудеться засідання комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту, праці,проблем учасників АТО та членів їх сімей.
в порядку денному, зокрема:
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
26 жовтня о 16.00
вул. О. Кобилянської, 47, ІІІ поверх громадська організація «Інститут досліджень соціального капіталу» за підтримки обласної книгозбірні проводить відкритий семінар «Навчання та стажування в Австрії та Німеччині. Можливості, перспективи, кар’єрні шанси»
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
Емоційна допомога
Емоційна допомога


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Золоті оплески Буковини. День четвертий

Сьогодні, 15:41 / Коментарів: 0
Так сталося, що нове і випробуване вперше в рамках театрального фестивалю «Золоті оплески Буковини» організатори репрезентували не на ювілейному, а на черговому, 11-му, фесті.

А новацій немало. Скажімо, авторитетне журі фестивалю вперше очолює народна артистка України Валентина Зимня, яка багато років виходила на сцену Чернівецького театру. Вперше у програмі фестивалю – довгоочікувані, зокрема, й мною особисто, дитячі вистави і також кілька моновистав, а відповідно, й додаткових сценічних майданчиків. Всього має відбутися 21 вистава за 11 фестивальних днів.

Вперше в рамках фестивалю запрошені гості. Це, зокрема, Львівський академічний театр «Воскресіння» з величною вуличною виставою у постановці Ярослава Федоришина «Глорія». Це Національний академічний театр оперети з гала-концертом «Осіння феєрія». Це, нарешті, наша легендарна народна артистка України Лариса Кадирова, яка привезла в Чернівці моновиставу за твором Марії Матіос «Не плачте за мною ніколи».

Золоті оплески Буковини. День четвертий


Отже, як і годиться, перший день театрального свята видався дуже емоційним та насиченим: у програмі чотири театральні роботи – дуже різні і водночас захоплюючі. Щоправда, дощ вніс певні корективи, і на вуличну виставу Львівського академічного театру «Воскресіння» «Глорія» прийшло небагато глядачів. А шкода – дійство справді було гідне уваги. Восьмеро акторів на ходулях під колоритну гуцульську музику за годину показали просто всю історію людства від перших кроків людини на Землі до сьогоднішньої насправді апокаліптичної дійсності. Вони завершили таки перемогою Добра над злом. І звісно ж – це те, на що й ми наразі надіємося. І повторюся про дощ. Він, як не дивно, став вдалим доповненням до антуражу дійства.

Можливо, на місці організаторів, я залишила б виставу театру «Воскресіння» на вечір, аж опісля опереткової «Осінньої феєрії» - вогняні мізансцени на тлі нічного неба виглядали б ще більш феєрично, та й вуличні міми порадували значно більше коло чернівчан.

Приємним сюрпризом для мене стала казка В. Смєхова з музикою бардів С. Нікітіна та В. Берковського «Алі-баба і розбійники» у виконанні Тернопільського академічного театру актора і ляльки.

Ця казка як і, приміром, відома всім версія «Бременських музикантів», прислужилася не одному поколінню малюків і буквально розібрана на цитати. Тернопільці залишили в українському перекладі перський колорит і порадували як дітей, так і дорослих. Виконавці були веселими й органічними. Словом – браво, акторам і лялькам Тернопільського театру!
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