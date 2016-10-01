З'явилися нові дані про загибель Качинського під Смоленськом

Shipilov.com продовжує стежити за ходом нового розслідування загибелі літака президента Польщі під Смоленськом. Тиждень тому ми опублікували відомості і існування «секретної» відеозапису зустрічі Туска і Путіна.І ось ця інформація підтвердилася, Міноборони Польщі оприлюднило цей секретний відеозапис.smolenskСеред інших новин про розслідування катастрофи можна виділити наступні.Вдалося встановити, що на «вирізаних» російською стороною восьми секундах із запису чорного ящика містилися «сигнали про несправності першого двигуна, генератора і виходу з ладу висотомірів».Один з керівників комісії Казімєж Новачик зробив заяву про те, що екпертів прийшли до висновку про те, що літак зруйнувався немає від «удару об березу», а ще в повітрі.Також за відновленими записів вдалося встановити, що ніяких сторонніх осіб в кабіні пілотів не було, в той час як за версією російської сторони там знаходився командувач Військово-повітряними силами Польщі Анджей Бласік і заважав пілотам здійснювати посадку.Крім того комісія ще раз підтвердила, що у неї є підстави підозрювати російських диспетчерів в умисному доведенні рейсу до катастрофи.