У Чернівцях за акцизні порушення підприємці заплатять більше мільйона гривень

Як розповіла начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Чернівецької ОДПІ Людмила Осадчук, цього року в ході перевірок питань додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства при здійсненні торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами у 95-ти платників було виявлено порушення законодавства, за результатами яких несумлінним підприємцям донараховано 1,3 млн. грн. фінансових санкцій та акцизного податку.

Фахівцями Чернівецької ОДПІ було виявлено 8 фактів роздрібної торгівлі алкогольними напоями без наявності ліцензій. Штрафна санкція за таке порушення складає 17,0 тис. грн.

Грають поза правовим полем підприємці, які порушують встановлений державою порядок мінімальних та максимальних цін на алкогольні напої та тютюнові вироби. На цьому «погоріли» близько 30-ти підприємців.

«Прикро, що в нашому місті ще є факти реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років. Цьогоріч зафіксовано 5 таких випадків, сума штрафів за скоєні правопорушення 34 тис. грн. Крім того, учасникам реалізації підакцизних товарів неповнолітнім анульовано ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами»,- розповіла Людмила Василівна.

Просимо громадян повідомляти про порушників у сфері реалізації підакцизних товарів, адже більшість із них фіксується саме завдяки небайдужості чернівчан. Письмове звернення можна надіслати за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

