Гройсман обіцяє мінімальну заробітну плату в сумі 3 тисячі 200 гривень

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман обіцяє мінімальну заробітну плату в 2017 році в сумі 3 тисячі 200 гривень.



Про це він заявив відкриваючи засідання Кабміну.



"Праця українських громадян недооцінена. Хочу підкреслити, що сьогодні дуже важливо створити систему, за якої праця українських громадян розпочне отримувати належну заробітну плату. Ми сьогодні пропонуємо зробити перші кроки", - зазначив Гройсман.



За його словами, уряд пропонує, щоб у 2017 році мінімальна заробітна плата дорівнювала 3 тисячі 200 гривень.



"Ми з вами забезпечимо в країні двократне збільшення мінімальної заробітноі плати", - підкреслив глава уряду.



За його словами, паніше в проект держбюджету передбачалося внести мінімальну зарплату в розмірі 1,6 тис. грн, однак уряду вдалося знайти можливості збільшити її в два рази.



При цьому також до рівня 3,2 тис. грн в проекті держбюджету буде збільшено прожитковий мінімум, додав Гройсман.



Раніше, президент Порошенко заявив, що підвищення зарплат українців у зв'язку зі зниженням єдиного соціального внеску з початку року до 22% має становити мінімум 20-30%.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що реальна заробітна плата збільшилася на 0,9%, відносно липня 2015 року - на 14,8%.



Як відомо, Міністерство фінансів виступає за збільшення мінімальної зарплати на 10,125% до 1 762 гривні при прогнозі інфляції 8,1% в 2017 році.



джерело: ЕП