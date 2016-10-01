Як порахувати податкову знижку?

Чернівецька ОДПІ нагадує, що подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки можна до кінця року.

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку, визнача ється за формулою:

ПЗ=П-((Б-В)•С),

Де ПЗ – сума податку на доходи фізичних осіб, розрахована за результатами проведення перерахунку (рядок 12 додатка 8 до податкової декларації про майновий стан і доходи) у зв’язку з поданням декларації на отримання податкової знижки;

Б – база оподаткування податком на доходи фізичних осіб (рядок 10 додатка 8 до податкової декларації про майновий стан і доходи), яка визначається шляхом зменшення річної суми отриманої заробітної плати на суму єдиного соціального внеску (ЄСВ) та податкової соціальної пільги (ПСП) Б=ЗП-ЄСВ-ПСП;

С – ставка податку на доходи фізичних осіб відповідно до п. 167ю1 Податкового кодексу України;

П – річна сума податку на доходи фізичних осіб, утримана з одержаних фізичною особою доходів у вигляді заробітної плати (П=С•Б);

В – сума витрат платника податку – резидента (рядок 11 додатка 8 до податкової декларації про майновий стан і доходи), дозволених до включення до податкової знижки (рядок 09, але не більше рядка 10);

ЗП – дохід у вигляді нарахованої (отриманої) заробітної плати.

Податкова знижка може застосовуватися виключно до доходу, отриманого платником податку - резидентом протягом звітного 2015 податкового року у вигляді заробітної плати та нараховується лише в межах її розміру.

До податкової знижки за 2015 рік можна включити такі витрати:

- частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом;

- пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;

- сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання;

- страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення;

- суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій;

- суми витрат на оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини;

- суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу;

- суми витрат за державними програмами будівництва (придбання) доступного житла.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

