На допомогу платникам - електронні сервіси

Сьогодні зростає популярність електронних сервісів та послуг серед платників, адже вони допомагають платникам економити свій час, отримувати потрібну інформацію, не відвідуючи органи ДФС.

Найпопулярнішим електронним сервісом є Електронний кабінет платника, за допомогою якого здійснюється взаємодія органів ДФС і платників у режимi реального часу та який на сьогодні забезпечує повний спектр послуг для суб’єктів спрощеної системи оподаткування (І та ІІ група) щодо подання звітності та інших документів відповідно до вимог чинного законодавства.

Найбільш запитуваними послугами Електронного кабінету платника є сервіси систем електронного адміністрування податку на додану вартість та реалізації пального (перегляд проведених операцій в системі та отримання інформації про рух коштів на електронному рахунку), листування з органами ДФС в електронному вигляд, стан розрахунків з бюджетом (сплата податків, зборів, платежів для фізичних осіб та перегляд даних щодо розрахунків з бюджетом за останні 2 роки).

Не меншим попитом користується послуга отримання інформації з реєстрів ДФС в режимі он-лайн (дані про взяття на облік платників податків, реєстр страхувальників, реєстр платників єдиного податку, дані реєстру платників ПДВ, дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, інформація про РРО, інформація про книги ОРО, реєстр неприбуткових підприємств та організацій, реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами).

Для інформаційної підтримки та допомоги суб`єктам господарювання функціонує call – центр ДФС.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

