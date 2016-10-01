У Чернівцях 263 неприбуткові організації вже внесено до нового Реєстру

Начальник відділу адміністрування податку на прибуток Чернівецької ОДПІ Юлія Гросу розповіла, що станом на 24 жовтня 263 неприбуткові організації міста подали документи для включення до Реєстру неприбуткових організацій у відповідності до постанови КМУ від 13.07.2016 р. №440, що набрала чинності 16 липня 2016 р.

«Перш ніж подавати комплект документів до податкових інспекцій за місцем реєстрації, керівники неприбуткових організацій повинні привести у відповідність до вимог чинного законодавства свої установчі документи з тим, щоб відповідати критеріям неприбуткової організації. Ознаки або критерії, які дають право на статус неприбуткової організації, передбачено в ст. 133 Податкового кодексу відповідно до внесених змін Законом України № 652-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій»,- нагадала Юлія Анатоліївна.

Лідери громадських інституцій повинні врахувати, що неприбутковим підприємством, установою та організацією вважається підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам (п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України):

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

«Для підтвердження неприбуткового статусу бюджетним установам необхідно надати до фіскального органу за місцем реєстрації копії установчих документів та лист у довільній формі про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Необхідності вносити зміни до статутів бюджетних установ немає. Упродовж місяця від дати звернення та надання документів бюджетна установа отримає Рішення про включення організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій»,- пообіцяла посадовець.

«Організаціям та підприємствам, які мають намір зберегти статус неприбутковості у наступному 2017 році, необхідно поквапитись, аби до кінця року привести у відповідність до вище окреслених вимог свої статутні документи та надати копії цих документів до органів ДФС за місцем реєстрації не пізніше 31 грудня 2016 року»,- наголосила фахівець.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ



