Чоловік з біллю повідав, що його найбільше вразило в Конча-Заспі

На днях, доля закинула мене в Конча-Заспа, в районі села Козин. Знаєте, що мене вразило найбільш за все у цьому блатному царстві? Ні, не палаци і не вілли по 10000000$, хоча і вони також. Мене привели в ступор ПАРКАНИ, якими всі ці вілли огороджені. Майже кожен будинок огороджений парканом висотою в 2,3,4. а то і 6 метрів на будь-який смак: ковані, із цегли, бетонні, із стальних плит, у вигляді китайської стіни, оздоблені мармуром, міддю, золотом. На деякі витрачено матеріалів, яких вистачило б ще на один будинок. І чим дорожча вілла, тим вищий і товстіший паркан. Деякі екземпляри взагалі курйозні, це коли будиночок бідніший і меньший ніж паркан.
Звідки така жадоба до фортифікаційних споруд? Що вони за ними ховають? Свою ницість? Це неймовірно сумне видовище. Це психіатрія. Наявність якоїсь новітньої української хвороби. Називається вона — добровільна ізоляція, а іншими словами — банальне жлобство! Якщо ви, ті хто за тими парканами живе, так не любите людей довкола, то і по вулиці тоді ходіть із якимись щитами чи в скафандрах, а раптом хтось накинеться на вас чи плюне !
Знаєте, що я нам всім раджу — кожного кандидата в депутати чи в президенти перевіряти на наявність такого паркану. Балотуєшся — показуй фото обійстя. Людина чесна та дружелюбна не буде відгороджувати себе від тих, з ким збирається будувати родинні стосунки. Ховати все, і самому ховатись за високим парканом і водночас, прозоро і відкрито керувати країною — речі не сумісні, до Фрейда не ходи.Джерело