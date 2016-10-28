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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:14
26 жовтня

Як порахувати податкову знижку?

11:13
26 жовтня

На допомогу платникам - електронні сервіси

11:13
26 жовтня

У Чернівцях 263 неприбуткові організації вже внесено до нового Реєстру

16:02
25 жовтня

За жовтень по ЄСВ звітуємо за новою формою

16:01
25 жовтня

Чернівецькі платники відвідали традиційний семінар щодо практичного застосування податкових норм

16:01
25 жовтня

До 9 листопада 2016 року необхідно відзвітувати з податку на прибуток за три квартали

16:00
25 жовтня

Прокуратура відстояла інтереси дитини-сироти

13:14
25 жовтня

Фінансування виплати пенсій завершено

13:06
25 жовтня

На Буковині засуджено організатора каналу незаконного переправлення нелегалів

11:19
25 жовтня

Зарахування адміністративного збору до бюджетів об’єднань територіальних громад

10:43
25 жовтня

Щоб припинити підприємницьку діяльність подбайте про розрахунки з бюджетом

10:42
25 жовтня

У неприбутківців залишилось 2 місяці на перереєстрацію

10:41
25 жовтня

До чернівецьких податківців щомісяця пишуть понад 280 містян

17:32
24 жовтня

У Чернівцях збиратимуть кошти на лікування учня гімназії №2

15:44
24 жовтня

Надання населенню області субсидій у вересні 2016 року

15:05
24 жовтня

Як Друцул з Кіцманя європейців експлуатує на своїх ставках

13:29
24 жовтня

Переведення держслужбовця на нижчу посаду

12:24
24 жовтня

Служба зайнятості допомагає учнівській молоді обрати професію

12:11
24 жовтня

Порядок заповнення документів у разі сплати бюджетних платежів змінено

12:10
24 жовтня

Заощадливі чернівчани цьогоріч сплатили більше 17 мільйонів податку

12:01
24 жовтня

Пенсійники Буковини прозвітували про роботу органів Пенсійного фонду України в області за 9 місяців

11:43
24 жовтня

У Чернівцях відбудеться фестиваль імені Назарія Яремчука

11:41
24 жовтня

Чернівецькі підприємства-боржники сплатили 25,4 млн. грн. податкових боргів

11:40
24 жовтня

Нова форма звіту для неприбутківців

11:39
24 жовтня

Цьогоріч 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
25 жовтня о 12.00
в сесійній залі Ратуші міський голова Олексій Каспрук вручатиме ордер на квартиру багатодітній родині (10 дітей) Майї Одайник.
25 жовтня о 16.00
в каб.214 міської ради відбудеться засідання міської топонімічної комісії.
25 жовтня о 16.00
В обласній державній адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція представників Координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям, які беруть участь в АТО в східних регіонах держави.

26 жовтня о 14.00
у малій залі ОДА відбудеться засідання комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту, праці,проблем учасників АТО та членів їх сімей.
в порядку денному, зокрема:
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
26 жовтня о 16.00
вул. О. Кобилянської, 47, ІІІ поверх громадська організація «Інститут досліджень соціального капіталу» за підтримки обласної книгозбірні проводить відкритий семінар «Навчання та стажування в Австрії та Німеччині. Можливості, перспективи, кар’єрні шанси»
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
28 жовтня о 15.00
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
Емоційна допомога
Емоційна допомога


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Партнери

28 жовтня о 15.00

28-10-2016, 14:48 / Коментарів: 0
в приміщенні клубу УТОГ за адресою м.Чернівці вул. Героїв Майдану 1 відбудеться зустріч представників громадських організацій області з народними депутатами Верховної ради від Чернівецької області, яка проводитися в рамках проекту «Ми такі як усі» (сайт проєкту http://my-taki-jak-vsi.in.ua/).
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