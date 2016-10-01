Це було у Франківську

– Пакет треба? – питає продавщиця у супермаркеті Івано-Франківська.
– Что? Я не понимаю! – дратується висока жінка біля каси.
Люди у черзі здогадуються, що вона – переселенка. Із тих, які наполягають, аби із ними говорили "на нормальном языке". На Прикарпаття перебралися понад 4 тисячі жителів Донбасу.
Озивається жінка у черзі за цією:
– Пакет – це "кульок". Ви в Україні, маєте знати мову.
Висока обертається, відкриває рота, але нічого не може сказати. За нею стоїть чорношкіра жінка з дредами. Черга регоче.
Історію розповіла подруга Оксана з Івано-Франківська. Вона була свідком цієї словесної перепалки.
– Пригадалися дві історії, – продовжує Оксана. – На початку війни в медуніверситеті Івано-Франківська побилися двоє афроамериканців із Конго. Один – із першого курсу вчився тут. А другий – приїхав із донецького вузу. Той, що перевівся, назвав франківського "бандерівцем", цей – заїхав у пику. Бійка переросла в масову. Кажуть, у деканаті обох хотіли вигнати з університету. Але група "бандерівця" заявила: якщо його – то і нас.
А на одному з факультетів столичного університету імені Шевченка найбільшими патріотами України виявилися китайці. Викладачка англійської запитала у групи, чи не заперечуватимуть, якщо вона дещо пояснюватиме російською. Ніхто не був проти. Окрім трьох китайців. Вони, їдучи в Київ, вчили українську.Джерело