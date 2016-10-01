Президент Росії Володимир Путін оточив себе астрологами, чаклунами, відьмами, астрологами і боїться, що його отруять - Віктор Шендерович

Президент Росії Володимир Путін нікого до себе не підпускає, оточив себе астрологами, чаклунами, відьмами, астрологами і боїться, що його отруять, розповів письменник Віктор Шендерович.Президент РФ Володимир Путін дуже закомплексований і не може зрозуміти сатири. Про це розповів російський письменник Віктор Шендерович в інтерв'ю News ru.«Він живе у вакуумі, і у нього немає навіть інтернету. Останнім часом його психологічний стан стрімко погіршується. Він перетворився в пацієнта психіатра. Важкого пацієнта. Він нікого до себе не підпускає, оточив себе астрологами, чаклунами, відьмами, астрологами ...Ви думаєте, я жартую? Куди там. У Кремлі зараз все робиться згідно з гороскопом і зірок », - заявив він.Письменник зазначив, що своїх охоронців Путін зробив губернаторами, тому що нікому не довіряє. + "Начальника особистої охорони він призначив главою Національної гвардії. Путін їсть страви тільки свого перевіреного кухаря ... Він боїться, що його отруять. Він відмовився від хліба і солі, якими його вітали в Мінську ... І правильно робить. Тому що кожен перший в його оточенні зараз мріє про те, щоб з ним щось сталося », - підкреслив Шендерович. На його думку, російські чиновники дуже незадоволені тим, що відбувається в Росії і хочуть повернутися в 2013-2014 роки.«Тоді в Росії крали і робили все, що хотіли, а потім їхали за кордон і там скуповували будинки, відкривали рахунки, діти вчилися в закордонних університетах.... Але дехто збожеволів. І тепер вони хочуть, щоб Путіна викрали марсіани, щоб з ними залишилися їхні мільярди і щоб на Заході їх знову приймали з розкритими обіймами », - пояснив він.Шендерович зазначив, що російські чиновники вважали за краще жити на Заході і їздити на батьківщину за грошима, однак після Криму ситуація змінилася.«З'явився дуже небезпечний клас« невиїзних »- тих, хто не може поїхати на Захід через санкції. Ці люди не відмовляться від влади ні в якому разі, тому що їм нікуди бігти. Тому вони неймовірно небезпечні », - підсумував він.Джерело: elise.com.ua