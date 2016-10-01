Які серйозні зміни чекають на українців у лікарнях з 1 січня

Міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, які кардинальні зміни чекають українську медицину з 1 січня 2017 року.Про це вона сказала в інтерв'ю НВ.Так, Супрун повідомила, що сімейні лікарі, педіатри та терапевти почнуть підписувати контракти з пацієнтами на рік."Кожен лікар отримає гроші за реальну людину, яку він веде і яка уклала з ним договір", – розповіла міністр.Вона додала, що пацієнти зможуть самостійно вибирати собі лікаря і можуть змінити його після закінчення контракту, якщо лікар з якихось причин перестане влаштовувати пацієнта.У той же час лікар теж буде зацікавлений у своїй репутації і кількості пацієнтів, адже до цього буде прив'язаний його дохід,– наголосила Супрун.Також з 1 січня стартує реімбурсація ліків (відшкодування громадянам витрат на придбання лікарських засобів) від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і бронхіальної астми.Крім того, Супрун зазначила, що надалі медустанови так само будуть належати міським або обласним радам, але зможуть отримувати фінансування від інших джерел, наприклад, здавати приміщення в оренду, самостійно визначати, яке обладнання придбати або, можливо, краще не купувати, а взяти в оренду."Ідея в тому, що лікарі на місцях краще розуміють, що їм потрібно", – додала міністр.