За жовтень по ЄСВ звітуємо за новою формою

Чернівецка ОДПІ звертає увагу, що 18 жовтня цього року був опублікований у «Офіційному віснику України» №80/2016 та, відповідно, набрав чинності Наказ Міністерства фінансів України № 813, яким внесено зміни до Порядку складання звіту з ЄСВ та Інструкції про нарахування ЄСВ.

Нагадаємо, що нещодавно Мінфін наказом від 07.09.2016 р. № 813 вніс зміни до Порядку складання звіту з ЄСВ та Інструкції про нарахування ЄСВ. Внаслідок зазначених змін, подавати звіт з ЄСВ (додаток 4) потрібно буде за оновленою формою.

При цьому, оскільки Наказ №813 опубліковано вже у жовтні, то вперше відзвітувати з ЄСВ за новою формою роботодавці повинні будуть саме за жовтень 2016 року у листопаді.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

