Чернівецькі платники відвідали традиційний семінар щодо практичного застосування податкових норм

Протягом трьох годин бухгалтери, підприємці та представники неприбуткових організацій Чернівців спілкувались із фахівцями Чернівецької ОДПІ про актуальні питання податкового законодавства.

Фахівці податкової нагадали про зміни в адмініструванні податку на прибуток та вкотре звернули увагу бухгалтерів неприбуткових установ на предмет відповідності статутних документів організацій до вимог діючого законодавства, а у разі необхідності та з метою подальшого перебування організації у Реєстрі неприбуткових організацій і установ - внесення до них змін до 1 січня 2017 року.

Розглянули питання обчислення і сплати земельного податку та податку на нерухомість, екологічного податку і рентної плати.

Окрему увагу приділили адмініструванню ПДВ, розповіли про ряд актуальних роз’яснень з непрямого податку. Нагадали, що штрафні санкції за порушення граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної застосовуються контролюючими органами в порядку та розмірах, передбачених Податковим кодексом України, до особи, на яку покладено обов’язок щодо такої реєстрації, незалежно від причин, які призвели до порушення.

Проконсультували щодо податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску.

Під час проведення заходу були розглянуті актуальні питання справляння платежів до місцевого бюджету, подання звітності засобами телекомунікаційного зв’язку та забезпечення платників безкоштовними ключами електронного цифрового підпису тощо. Наголошено на обов’язку платників податків своєчасно і у повному обсязі сплачувати податки (збори, обов’язкові платежі) до бюджету.

Завершення семінару відбулось у форматі запитань - відповідей та активної дискусії. Учасники заходу адресували податківцям низку запитань щодо порушених тем, на які отримали вичерпні відповіді.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

