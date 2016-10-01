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Новини
16:02
25 жовтня

За жовтень по ЄСВ звітуємо за новою формою

16:01
25 жовтня

Чернівецькі платники відвідали традиційний семінар щодо практичного застосування податкових норм

16:01
25 жовтня

До 9 листопада 2016 року необхідно відзвітувати з податку на прибуток за три квартали

16:00
25 жовтня

Прокуратура відстояла інтереси дитини-сироти

13:14
25 жовтня

Фінансування виплати пенсій завершено

13:06
25 жовтня

На Буковині засуджено організатора каналу незаконного переправлення нелегалів

11:19
25 жовтня

Зарахування адміністративного збору до бюджетів об’єднань територіальних громад

10:43
25 жовтня

Щоб припинити підприємницьку діяльність подбайте про розрахунки з бюджетом

10:42
25 жовтня

У неприбутківців залишилось 2 місяці на перереєстрацію

10:41
25 жовтня

До чернівецьких податківців щомісяця пишуть понад 280 містян

17:32
24 жовтня

У Чернівцях збиратимуть кошти на лікування учня гімназії №2

15:44
24 жовтня

Надання населенню області субсидій у вересні 2016 року

15:05
24 жовтня

Як Друцул з Кіцманя європейців експлуатує на своїх ставках

13:29
24 жовтня

Переведення держслужбовця на нижчу посаду

12:24
24 жовтня

Служба зайнятості допомагає учнівській молоді обрати професію

12:11
24 жовтня

Порядок заповнення документів у разі сплати бюджетних платежів змінено

12:10
24 жовтня

Заощадливі чернівчани цьогоріч сплатили більше 17 мільйонів податку

12:01
24 жовтня

Пенсійники Буковини прозвітували про роботу органів Пенсійного фонду України в області за 9 місяців

11:43
24 жовтня

У Чернівцях відбудеться фестиваль імені Назарія Яремчука

11:41
24 жовтня

Чернівецькі підприємства-боржники сплатили 25,4 млн. грн. податкових боргів

11:40
24 жовтня

Нова форма звіту для неприбутківців

11:39
24 жовтня

Цьогоріч 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

11:21
24 жовтня

Рятувальники провели рейд Калинівським ринком

11:18
24 жовтня

Кіцманське хрунівство

10:19
24 жовтня

Чернівецька обласна та Сучавська повітова ради домовились про реалізацію 12 спільних проектів вартістю 8 млн. євро

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
25 жовтня о 12.00
в сесійній залі Ратуші міський голова Олексій Каспрук вручатиме ордер на квартиру багатодітній родині (10 дітей) Майї Одайник.
25 жовтня о 16.00
в каб.214 міської ради відбудеться засідання міської топонімічної комісії.
25 жовтня о 16.00
В обласній державній адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція представників Координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям, які беруть участь в АТО в східних регіонах держави.

26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
26 жовтня о 16.00
вул. О. Кобилянської, 47, ІІІ поверх громадська організація «Інститут досліджень соціального капіталу» за підтримки обласної книгозбірні проводить відкритий семінар «Навчання та стажування в Австрії та Німеччині. Можливості, перспективи, кар’єрні шанси»
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Партнери

Чернівецькі платники відвідали традиційний семінар щодо практичного застосування податкових норм

Сьогодні, 16:01 / Коментарів: 0
Протягом трьох годин бухгалтери, підприємці та представники неприбуткових організацій Чернівців спілкувались із фахівцями Чернівецької ОДПІ про актуальні питання податкового законодавства.
Фахівці податкової нагадали про зміни в адмініструванні податку на прибуток та вкотре звернули увагу бухгалтерів неприбуткових установ на предмет відповідності статутних документів організацій до вимог діючого законодавства, а у разі необхідності та з метою подальшого перебування організації у Реєстрі неприбуткових організацій і установ - внесення до них змін до 1 січня 2017 року.
Розглянули питання обчислення і сплати земельного податку та податку на нерухомість, екологічного податку і рентної плати.
Окрему увагу приділили адмініструванню ПДВ, розповіли про ряд актуальних роз’яснень з непрямого податку. Нагадали, що штрафні санкції за порушення граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної застосовуються контролюючими органами в порядку та розмірах, передбачених Податковим кодексом України, до особи, на яку покладено обов’язок щодо такої реєстрації, незалежно від причин, які призвели до порушення.
Проконсультували щодо податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску.
Під час проведення заходу були розглянуті актуальні питання справляння платежів до місцевого бюджету, подання звітності засобами телекомунікаційного зв’язку та забезпечення платників безкоштовними ключами електронного цифрового підпису тощо. Наголошено на обов’язку платників податків своєчасно і у повному обсязі сплачувати податки (збори, обов’язкові платежі) до бюджету.
Завершення семінару відбулось у форматі запитань - відповідей та активної дискусії. Учасники заходу адресували податківцям низку запитань щодо порушених тем, на які отримали вичерпні відповіді.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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