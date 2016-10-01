До 9 листопада 2016 року необхідно відзвітувати з податку на прибуток за три квартали

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що платники податку на прибуток підприємств, у яких річний дохід, визначений за показниками Звіту про фінансові результати за попередній річний звітний період, перевищує 20 мільйонів гривень подають податкову декларацію з податку на прибуток за відповідні звітні періоди: квартал, півріччя, три квартали та рік, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу.

Тобто платникам податку на прибуток підприємств необхідно подати декларацію за три квартали 2016 року не пізніше 9 листопада 2016 року.

Крім того, платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених Податковим кодексом України, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах визначених статтею 123 Кодексу.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

