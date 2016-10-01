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Прокуратура відстояла інтереси дитини-сироти

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
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ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
25 жовтня о 12.00
в сесійній залі Ратуші міський голова Олексій Каспрук вручатиме ордер на квартиру багатодітній родині (10 дітей) Майї Одайник.
25 жовтня о 16.00
в каб.214 міської ради відбудеться засідання міської топонімічної комісії.
25 жовтня о 16.00
В обласній державній адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція представників Координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям, які беруть участь в АТО в східних регіонах держави.

26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
26 жовтня о 16.00
вул. О. Кобилянської, 47, ІІІ поверх громадська організація «Інститут досліджень соціального капіталу» за підтримки обласної книгозбірні проводить відкритий семінар «Навчання та стажування в Австрії та Німеччині. Можливості, перспективи, кар’єрні шанси»
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Прокуратура відстояла інтереси дитини-сироти

Сьогодні, 16:00 / Коментарів: 0
Завдяки прокуратурі Чернівецької області діти-сироти успадкували майно вартістю понад 1 млн. грн.

Питання захисту прав і свобод дітей було і залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності органів прокуратури Чернівецької області.

Здійснюючи представницькі повноваження у сфері охорони дитинства, ювенальні прокурори найчастіше зустрічаються з порушеннями житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спричинених байдужістю опікунів (піклувальників) та бездіяльністю органів опіки та піклування.

З початку року на захист прав та законних інтересів дітей прокурорами пред’явлено 9 позовних заяв на загальну суму понад 1 млн. 200 тис. грн., з яких розглянуто та задоволено 7 на суму понад 1 млн. грн.

До прикладу, Cторожинецька місцева прокуратура під час вивчення стану дотримання прав та свобод дітей у частині недопущення випадків порушення їх майнових прав виявила, що неповнолітній житель с. Кам’янка Глибоцького району Чернівецької області не успадкував належне йому по праву майно.

Покійні батьки дитини за життя не встигли оформити документи про право власності на житловий будинок з належними до нього господарськими будівлями та спорудами загальною площею 98,7 кв.м., вартістю понад 600 тис.грн. У зв’язку з цим, державний нотаріус відмовив у реєстрації права власності на нерухоме майно.

Оскільки самостійно свої права хлопчик захистити не міг, а його законний представник та органи опіки і піклування не звертались до суду з вимогою визнати за ним право власності на вказане майно, до суду звернувся керівник місцевої прокуратури та відстояв інтереси дитини-сироти.

Схожі випадки були в Кельменецькому та Кіцманському районах Чернівецької області. Завдяки втручанню прокурорів семеро дітей-сиріт успадкували майно своїх покійних батьків на загальну суму півмільйона гривень.

Під час вивчення дотримання соціально-правових прав дітей, зустрічались випадки порушення права дітей-інвалідів на отримання соціальної стипендії.

Зокрема, згідно з п.34 постанови Кабінету Міністрів України № 882 від 12 липня 2004 року «Питання стипендіального забезпечення» студентам вищого навчального закладу, які є інвалідами по зору і слуху та яким призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія у розмірі 50 відсотків.

Однак, всупереч наведеному, наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету від 12 вересня 2014 року, студентці нового набору, яка має статус дитини-інваліда по зору, призначено академічну стипендію у мінімальному розмірі 550 грн. та соціальну стипендію у розмірі 9 відсотків мінімальної ординарної академічної стипендії. Таким чином, університет не доплатив дівчині за весь період навчання 4 тис. грн.

Керівник Чернівецької місцевої прокуратури в судовому порядку відстояв інтереси дівчини. На даний час навчальний заклад відшкодував їй недоплачені кошти.

Крім того, під час виконання прокурорами функції представництва інтересів держави у сфері охорони дитинства, виявляються випадки незаконної ліквідації дитячих закладів, передачі майна, земельних ділянок в оренду тощо.

Зокрема, на захист інтересів держави у сфері охорони дитинства з метою забезпечення реалізації прав дітей на освіту, прокурорами пред’явлено 6 позовних заяв з вимогами визнати недійсними договори оренди, за якими суб’єктам господарювання передано приміщення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів вартістю понад 500 тис. грн. для здійснення господарської діяльності, яка не пов’язана з наданням освітніх послуг, що є порушенням вимог ч. 5 ст. 63 Закону України «Про освіту».
Прес-служба прокуратури Чернівецької області
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