Це - мій Снятин

Що, Де, Коли

ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”





вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".

в сесійній залі Ратуші міський голова Олексій Каспрук вручатиме ордер на квартиру багатодітній родині (10 дітей) Майї Одайник.

В обласній державній адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція представників Координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям, які беруть участь в АТО в східних регіонах держави.





в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.

На розгляд, зокрема, виносяться питання:

вул. О. Кобилянської, 47, ІІІ поверх громадська організація «Інститут досліджень соціального капіталу» за підтримки обласної книгозбірні проводить відкритий семінар «Навчання та стажування в Австрії та Німеччині. Можливості, перспективи, кар’єрні шанси»