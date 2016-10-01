Фінансування виплати пенсій завершено

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
В обласній державній адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція представників Координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям, які беруть участь в АТО в східних регіонах держави.
вул. О. Кобилянської, 47, ІІІ поверх громадська організація «Інститут досліджень соціального капіталу» за підтримки обласної книгозбірні проводить відкритий семінар «Навчання та стажування в Австрії та Німеччині. Можливості, перспективи, кар’єрні шанси»