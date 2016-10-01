На Буковині засуджено організатора каналу незаконного переправлення нелегалів

Набув чинності вирок Глибоцького районного суду Чернівецької області стосовно буковинця, який разом зі спільниками організував канал незаконного переправлення іноземних громадян через державний кордон України до країн ЄС.
Чоловік, згідно з визначеною у злочинній схемі роллю, мав перевезти у власному автомобілі із одного з населених пунктів Глибоцького району до україно-румунського кордону чотирьох громадян Індії без документів на право перебування в Україні.Далі інший провідник мав перевести нелегалів на територію Румунії через держкордон поза межами пункту пропуску. Але ця оборудка не вдалась, оскільки 4 березня 2016 року вночі співробітники спецслужби затримали і нелегалів, і трьох буковинців, якіїх супроводжували.
Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном строком на три роки.
Нагадаємо, що одного організаторів цього злочинного каналу було засуджено раніше до чотирьох років позбавлення волі. Стосовно ще одного триває кримінальне провадження.
Прес-служба УСБУ в Чернівецькій області