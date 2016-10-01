Зарахування адміністративного збору до бюджетів об’єднань територіальних громад

О6.10.2016 набув закон України №1509-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів».

Цей закон у рамках децентралізації вносить зміни до Бюджетного кодексу України і передбачає, що до доходів загального фонду бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом і перспективному плану формування територій громад, будуть зараховуватися окремі види плати за надання адміністративних послуг.

Зокрема, йдеться про адміністративний збір за державну реєстрацію майнових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; плату за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації майнових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плати за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою реєстрацією.

До місцевих бюджетів за місцем надання послуг також буде зараховуватися адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад.



Людмила ПИЛИПІВ

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



