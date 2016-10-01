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Новини
13:14
25 жовтня

Фінансування виплати пенсій завершено

13:06
25 жовтня

На Буковині засуджено організатора каналу незаконного переправлення нелегалів

11:19
25 жовтня

Зарахування адміністративного збору до бюджетів об’єднань територіальних громад

10:43
25 жовтня

Щоб припинити підприємницьку діяльність подбайте про розрахунки з бюджетом

10:42
25 жовтня

У неприбутківців залишилось 2 місяці на перереєстрацію

10:41
25 жовтня

До чернівецьких податківців щомісяця пишуть понад 280 містян

17:32
24 жовтня

У Чернівцях збиратимуть кошти на лікування учня гімназії №2

15:44
24 жовтня

Надання населенню області субсидій у вересні 2016 року

15:05
24 жовтня

Як Друцул з Кіцманя європейців експлуатує на своїх ставках

13:29
24 жовтня

Переведення держслужбовця на нижчу посаду

12:24
24 жовтня

Служба зайнятості допомагає учнівській молоді обрати професію

12:11
24 жовтня

Порядок заповнення документів у разі сплати бюджетних платежів змінено

12:10
24 жовтня

Заощадливі чернівчани цьогоріч сплатили більше 17 мільйонів податку

12:01
24 жовтня

Пенсійники Буковини прозвітували про роботу органів Пенсійного фонду України в області за 9 місяців

11:43
24 жовтня

У Чернівцях відбудеться фестиваль імені Назарія Яремчука

11:41
24 жовтня

Чернівецькі підприємства-боржники сплатили 25,4 млн. грн. податкових боргів

11:40
24 жовтня

Нова форма звіту для неприбутківців

11:39
24 жовтня

Цьогоріч 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

11:21
24 жовтня

Рятувальники провели рейд Калинівським ринком

11:18
24 жовтня

Кіцманське хрунівство

10:19
24 жовтня

Чернівецька обласна та Сучавська повітова ради домовились про реалізацію 12 спільних проектів вартістю 8 млн. євро

10:18
24 жовтня

Через приховані від митного контролю цигарки буковинець позбудеться автомобіля «Citroen Picasso» вартістю 200 тисяч гривень

18:58
21 жовтня

Чернівчани пропонують перейменувати парк «Жовтневий»

18:55
21 жовтня

На Буковині затримали наркоторговця

18:52
21 жовтня

Чернівчанин став чемпіоном світу з армреслінгу

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
25 жовтня о 12.00
в сесійній залі Ратуші міський голова Олексій Каспрук вручатиме ордер на квартиру багатодітній родині (10 дітей) Майї Одайник.
25 жовтня о 16.00
В обласній державній адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція представників Координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям, які беруть участь в АТО в східних регіонах держави.

26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
26 жовтня о 16.00
вул. О. Кобилянської, 47, ІІІ поверх громадська організація «Інститут досліджень соціального капіталу» за підтримки обласної книгозбірні проводить відкритий семінар «Навчання та стажування в Австрії та Німеччині. Можливості, перспективи, кар’єрні шанси»
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Зарахування адміністративного збору до бюджетів об’єднань територіальних громад

Сьогодні, 11:19 / Коментарів: 0
О6.10.2016 набув закон України №1509-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів».
Цей закон у рамках децентралізації вносить зміни до Бюджетного кодексу України і передбачає, що до доходів загального фонду бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом і перспективному плану формування територій громад, будуть зараховуватися окремі види плати за надання адміністративних послуг.
Зокрема, йдеться про адміністративний збір за державну реєстрацію майнових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; плату за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації майнових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плати за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою реєстрацією.
До місцевих бюджетів за місцем надання послуг також буде зараховуватися адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад.

Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

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