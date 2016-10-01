11-13 листопада в смт. Мигово відбудеться триденний табір «Пласт Challenge» для осіб віком від 18-ти років. Буковинські пластуни запрошують усіх бажаючих приєднатися, щоб надзвичайно цікаво провести вихідні.Табір розпочнеться 11 листопада о 17:00 за адресою вул. Ентузіастів, 8 (Пластова домівка, Станиця Чернівці). На учасників чекають нові цікаві знайомства, а також розповіді про Пласт і про те, як доросла людина може себе реалізувати в цій скаутській організації.12 листопада – учасники помандрують до смт. Мигово. Там вони зможуть на якийсь час поринути у веселе і дружнє Пластове середовище.Табір «Пласт Challenge» - це можливість завести нові знайомства та стати на крок ближче до Пласту, а ще - провести вихідні у затишній та теплій атмосфері.Пласт запрошує Вас зголошуватись на табір та відчути себе іскринкою великої Пластової Ватри!Вартість - 150 грн. з учасника (входить харчування, проживання та переїзд).Зголоситись можна до 6 листопада.